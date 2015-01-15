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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 440441442443
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 00:45

  V2 написав:Frant
Що пропонуєте?


Хотів колись прикупити ферму,але зрозумів що запізно. Так і не встиг побавитися криптою. Але маю знайомого ,які мали з другом 140 біткоїнів . І давно ще було до 2013, замовили піцци на них. До сих пір жаліє...Піца ціною в мільйон !!
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 00:58

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Frant написав:Мені цікаво, чи хто відгукнеться і визнає, що невдало інвештував. На золотій гілці повно перців, які накупились по 1700-1900 Дол за унцію в 2010-2011. Донині чекають. А воно ніяк не повзе вище 1540 Дол за унцію((( ))) теж "збитків немає".

По собі - можна назвати що втратив, залежно від точки відліку.
Недоотриманий прибуток це теж свого роду збиток. Якщо відносно 14 го року - то в плюсі, якщо відносно початку 18го - то в мінусі
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 08:10

  V2 написав:Frant
Що пропонуєте?

Знаєте, є Товариство анонімних алкоголіків. Збираються кадри. Ніхто нікого не знає. І по черзі виступають, розказують. Як вони пиячать, і що втратили. Така психологічна прививка.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 11:32

Шановний Frant!
Вкладення в нерухомість критикуєте, над кріптою насміхаєтесь ...

А яка Ваша інвестиційна стратегія :?:
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 11:49

  V2 написав:Шановний Frant!
Вкладення в нерухомість критикуєте, над кріптою насміхаєтесь ...

А яка Ваша інвестиційна стратегія :?:


Ви впевнені, що я критикую вкладення в нерухомість???
Можна цитати з моїх повідомлень???

Щодо крипто-пірамід))))
Чи розуміють їх учасники, що на пірамідах заробляють лише їх засновники і перші 5-10% інвешторів???

Моя стратегія - спілкуватись з розумними людьми.
На жаль, їх мало, зовсім мало.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 12:03

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Frant написав:Ви впевнені, що я критикую вкладення в нерухомість???

Склалось таке враження з Ваших повідомлень на київській гілці про нерухомість!

  Frant написав:Моя стратегія - спілкуватись з розумними людьми.

І яка стратегія розумних людей? ;)
V2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 13:06

  Frant написав:
  V2 написав:Шановний Frant!
Вкладення в нерухомість критикуєте, над кріптою насміхаєтесь ...

А яка Ваша інвестиційна стратегія :?:


Ви впевнені, що я критикую вкладення в нерухомість???
Можна цитати з моїх повідомлень???

Щодо крипто-пірамід))))
Чи розуміють їх учасники, що на пірамідах заробляють лише їх засновники і перші 5-10% інвешторів???

Моя стратегія - спілкуватись з розумними людьми.
На жаль, їх мало, зовсім мало.

Яка їмовірність зустріти розумних (дійсно)людей на цьому форумі?
Маю знайомого, бувшого однокласника з яким періодично зізвонююсь по телефону, від спільних знайомих довідався , що він є директором в декількох фірмах, і ще власником декількох невеликих бізнесів.Ні разу в розмовах не чув від нього нічого стосовно цього.Хиба було декілька пропозицій піти до нього то чорноробом, то зварювальнком за 300грн після, чого я зрозумів, що підтримувати подальше знайомство не має сенсу.Тобто дійсно розумний не буде ділитися цінною інформацією, апри нагоді , ще буде пробувати використати тебе користуючись твоєю ситуацією або незнанням.
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