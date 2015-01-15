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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 441442443444
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 00:28

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  V2 написав:І яка стратегія розумних людей?

Он их еще не нашел, скорее всего...
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ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 06:55

  Bolt написав:
  Frant написав:
  V2 написав:Шановний Frant!
Вкладення в нерухомість критикуєте, над кріптою насміхаєтесь ...

А яка Ваша інвестиційна стратегія :?:


Ви впевнені, що я критикую вкладення в нерухомість???
Можна цитати з моїх повідомлень???

Щодо крипто-пірамід))))
Чи розуміють їх учасники, що на пірамідах заробляють лише їх засновники і перші 5-10% інвешторів???

Моя стратегія - спілкуватись з розумними людьми.
На жаль, їх мало, зовсім мало.

Яка їмовірність зустріти розумних (дійсно)людей на цьому форумі?
Маю знайомого, бувшого однокласника з яким періодично зізвонююсь по телефону, від спільних знайомих довідався , що він є директором в декількох фірмах, і ще власником декількох невеликих бізнесів.Ні разу в розмовах не чув від нього нічого стосовно цього.Хиба було декілька пропозицій піти до нього то чорноробом, то зварювальнком за 300грн після, чого я зрозумів, що підтримувати подальше знайомство не має сенсу.Тобто дійсно розумний не буде ділитися цінною інформацією, апри нагоді , ще буде пробувати використати тебе користуючись твоєю ситуацією або незнанням.

Ваш однокласник - справжній бізнесмен. Абсолютно безпринципна людина. Він і мати рідну продасть, якщо запропонують "достойну" для його ціну. Такі, як правило, досягають матеріального успіху.

Мені простіше дивитись на світ. Я працюю сторожем на грибоконсервному заводі в Пирятині. Живу в дерев'яній хаті, яку отримав в спадок від діда. Тому потреби у мене невеликі)))

  ol_zy написав:
  V2 написав:І яка стратегія розумних людей?

Он их еще не нашел, скорее всего...

Ви точно не відноситесь до цієї категорії. Ідіть собі з Богом !
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 07:04

  dinozavrik написав:
  Frant написав:
  V2 написав:Шановний Frant!
Вкладення в нерухомість критикуєте, над кріптою насміхаєтесь ...

А яка Ваша інвестиційна стратегія :?:


Ви впевнені, що я критикую вкладення в нерухомість???
Можна цитати з моїх повідомлень???

Щодо крипто-пірамід))))
Чи розуміють їх учасники, що на пірамідах заробляють лише їх засновники і перші 5-10% інвешторів???

Моя стратегія - спілкуватись з розумними людьми.
На жаль, їх мало, зовсім мало.

Здається ви не розумієте слово піраміда, від слова зовсім. З криптою - ціна міняється, росте і падає, ніхто не каже що буде тільки рости. По вашому підході, нерухомість - теж піраміда, найбільше збагатились ті хто купували землю в 90х роках в Києві :) (перші 5-10%)
В загальному у всіх компаніях ( якщо вони не прогоріли і стали успішними) найбільше заробляють засновники та ранні інвестори - теж піраміда, так?

Пан Дінозаврик не розуміє, що таке "фінансова піраміда"???
Боргові зобов,язання, які нічим не підкріплені, жодними активами. Тримаються лише на довірі. Ціна таких зобов'язань коливається від "х" до нуля, прямо пропорційно довірі до цих "фінансових" інструментів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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