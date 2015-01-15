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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 24 лис, 2019 06:55
Bolt написав: Frant написав: V2 написав:
Шановний Frant
!
Вкладення в нерухомість критикуєте, над кріптою насміхаєтесь ...
А яка Ваша інвестиційна стратегія
Ви впевнені, що я критикую вкладення в нерухомість???
Можна цитати з моїх повідомлень???
Щодо крипто-пірамід))))
Чи розуміють їх учасники, що на пірамідах заробляють лише їх засновники і перші 5-10% інвешторів???
Моя стратегія - спілкуватись з розумними людьми.
На жаль, їх мало, зовсім мало.
Яка їмовірність зустріти розумних (дійсно)людей на цьому форумі?
Маю знайомого, бувшого однокласника з яким періодично зізвонююсь по телефону, від спільних знайомих довідався , що він є директором в декількох фірмах, і ще власником декількох невеликих бізнесів.Ні разу в розмовах не чув від нього нічого стосовно цього.Хиба було декілька пропозицій піти до нього то чорноробом, то зварювальнком за 300грн після, чого я зрозумів, що підтримувати подальше знайомство не має сенсу.Тобто дійсно розумний не буде ділитися цінною інформацією, апри нагоді , ще буде пробувати використати тебе користуючись твоєю ситуацією або незнанням.
Ваш однокласник - справжній бізнесмен. Абсолютно безпринципна людина. Він і мати рідну продасть, якщо запропонують "достойну" для його ціну. Такі, як правило, досягають матеріального успіху.
Мені простіше дивитись на світ. Я працюю сторожем на грибоконсервному заводі в Пирятині. Живу в дерев'яній хаті, яку отримав в спадок від діда. Тому потреби у мене невеликі)))
ol_zy написав: V2 написав:
І яка стратегія розумних людей?
Он их еще не нашел, скорее всего...
Ви точно не відноситесь до цієї категорії. Ідіть собі з Богом !
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 24 лис, 2019 07:04
dinozavrik написав: Frant написав: V2 написав:
Шановний Frant
!
Вкладення в нерухомість критикуєте, над кріптою насміхаєтесь ...
А яка Ваша інвестиційна стратегія
Ви впевнені, що я критикую вкладення в нерухомість???
Можна цитати з моїх повідомлень???
Щодо крипто-пірамід))))
Чи розуміють їх учасники, що на пірамідах заробляють лише їх засновники і перші 5-10% інвешторів???
Моя стратегія - спілкуватись з розумними людьми.
На жаль, їх мало, зовсім мало.
Здається ви не розумієте слово піраміда, від слова зовсім. З криптою - ціна міняється, росте і падає, ніхто не каже що буде тільки рости. По вашому підході, нерухомість - теж піраміда, найбільше збагатились ті хто купували землю в 90х роках в Києві
(перші 5-10%)
В загальному у всіх компаніях ( якщо вони не прогоріли і стали успішними) найбільше заробляють засновники та ранні інвестори - теж піраміда, так?
Пан Дінозаврик не розуміє, що таке "фінансова піраміда"???
Боргові зобов,язання, які нічим не підкріплені, жодними активами. Тримаються лише на довірі. Ціна таких зобов'язань коливається від "х" до нуля, прямо пропорційно довірі простаків до цих "фінансових" інструментів.
До речі, навіть Гривенник побоявся влізти в криптовалюти. Тому що він працює з гривнами, долярами і велосипедами. За перші і другі відповідають казначейства США і України, за велосипеди - виробник. Велосипеди завжди будуть потрібні. На відміну від акцій МММ. Ціна біткоїну, лідокаїну та інших крипто ультрамаринів - плавно йде до 0 (нуля). Пік популярності пройдено, засновники піраміди заробили свої мільйони (а дехто - й тюремні терміни), публіка бажає чогось нового.
Якщо людина вважає, що нерухомість - теж піраміда, то мені немає сенсу їй щось пояснювати)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 24 лис, 2019 12:41
Кожна людина розумна по своєму...якщо вона готова вчитися, вчитися і ще раз вчитися.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 15:02
....Акурт, багато чого цікавого писав.... - і, хто хотів, той почерпнув інфи собі на користь...
- і "100% правду" пишете, що можна залишитись з дулею з маком
- Долярчик, так і залишився!
- з дулею(квартирою)
- і з маком( ще на пів "однушки")
п.с.
...ну і тихенько, скромно напишу, що я вже переселився на свою квіточку!!!
... НАРЕШТІ!!!!!!!!!!!
- ТІШУСЬ-НЕНАТІШУСЬ!!!!!!!!!
п. с. 2
... ну і тепер черга для наступного досягнення: - наступної квіточки для здачі в оренду(інвестицій у свій майбутній ПФ)
- але про це вже буду думати/вивчати/зважувати все - після Різдвяних свят!
.... а покищо, як казав Козак-характерник, - кайфуємо!!!!!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 24 лис, 2019 15:53
Frant написав:
Мені простіше дивитись на світ. Я працюю сторожем на грибоконсервному заводі в Пирятині. Живу в дерев'яній хаті, яку отримав в спадок від діда. Тому потреби у мене невеликі)))
ol_zy написав: V2 написав:
І яка стратегія розумних людей?
Он их еще не нашел, скорее всего...
Ви точно не відноситесь до цієї категорії. Ідіть собі з Богом !
теперь понятно... хоть начальную школу смогли закончить или со справкой выпустили?
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Додано: Нед 24 лис, 2019 15:57
вы слишком переоцениваете возможности Акурта и недооцениваете мои
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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