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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 лис, 2019 20:03
V2 написав: Долярчик написав:
ну і тихенько, скромно напишу, що я вже переселився на свою квіточку!!!
Вітання з новосіллям!
На новому місці вже можна подумати і про донечку до двох синочків
До речі, обіцяли озвучити вартість ремонту "під ключ".
Переїзд в нове житло в 99.9% відбувається до завершення ремонту під ключ
ремонт плавно призупиняється
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dinozavrik
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