Переїзд в нове житло в 99.9% відбувається до завершення ремонту під ключ ремонт плавно призупиняється
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Додано: Нед 24 лис, 2019 20:03
Переїзд в нове житло в 99.9% відбувається до завершення ремонту під ключ ремонт плавно призупиняється
Додано: Нед 24 лис, 2019 21:29
Щастя - не в грошах! - але немає грошей - немає і щастя! ;)
1) Дякую!
... і двоє синочків мені вистачає по самі вуха(які мацьопик любить крутити, поки присипляється )
2) Я вже озвучував попередні підрахунки, що вклався в ремонт "під ключ" з меблями і технікою ~ в 9 тис.дол., а вже точніші підрахунки - ще не робив, бо якось не до того, коли дома ще все завалено речами в коробках/мішках/кульках..... і дуже не розкладеш, коли руки "звязують" діти.....
... дякую!
- та фактично, ми і залишились в тій самій локації, що і жили ранішше!
- тільки, на 1,5 зупинки(тролейбусної) стали мешкати ближче до центру і до школи(старшому синочку) йти тепер всього лиш 3хв!(в принципі, і до ТРЦ Спартака, максимум, 5хв пішки)
п. с.
... і ще Динозаврику тут відповім, шо-до "призупинення ремонту"...
- ні, ремонт, я якраз і постарався максимально звести все "під ключ" в буквальному розумінні - бо, знаю, що якщо залишити багато "недоробок" то вони ще потім дооооовго "катуляються"(може й рік, якщо не більше )
- а я, хіба що, гачки не всюди прикрутив....... - ну це по ходу життя будемо дивитись, де що потрібно првісити...
... а так, наче, все зроблено "під ключ"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 25 лис, 2019 01:07
З новосіллям!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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