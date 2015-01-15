Додано: Нед 24 лис, 2019 21:29

V2 написав: Вітання з новосіллям!

На новому місці вже можна подумати і про донечку до двох синочків



До речі, обіцяли озвучити вартість ремонту "під ключ". Вітання з новосіллям!На новому місці вже можна подумати і про донечку до двох синочківДо речі, обіцяли озвучити вартість ремонту "під ключ".

Квесторе_поверніться написав: Здоровячка всій родині...в новій локації Здоровячка всій родині...в новій локації

1) Дякую!... і двоє синочків мені вистачає по самі вуха(які мацьопик любить крутити, поки присипляється2) Я вже озвучував попередні підрахунки, що вклався в ремонт "під ключ" з меблями і технікою ~ в 9 тис.дол., а вже точніші підрахунки - ще не робив, бо якось не до того, коли дома ще все завалено речами в коробках/мішках/кульках..... і дуже не розкладеш, коли руки "звязують" діти........ дякую!- та фактично, ми і залишились в тій самій локації, що і жили ранішше!- тільки, на 1,5 зупинки(тролейбусної) стали мешкати ближче до центру і до школи(старшому синочку) йти тепер всього лиш 3хв!(в принципі, і до ТРЦ Спартака, максимум, 5хв пішки)п. с.... і ще Динозаврику тут відповім, шо-до "призупинення ремонту"...- ні, ремонт, я якраз і постарався максимально звести все "під ключ" в буквальному розумінні - бо, знаю, що якщо залишити багато "недоробок" то вони ще потім дооооовго "катуляються"(може й рік, якщо не більше- а я, хіба що, гачки не всюди прикрутив....... - ну це по ходу життя будемо дивитись, де що потрібно првісити...... а так, наче, все зроблено "під ключ"!