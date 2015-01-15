Додано: Нед 24 лис, 2019 19:55

dinozavrik написав: Frant написав: V2 написав: Шановний Frant!

Вкладення в нерухомість критикуєте, над кріптою насміхаєтесь ...



А яка Ваша інвестиційна стратегія



Ви впевнені, що я критикую вкладення в нерухомість???

Можна цитати з моїх повідомлень???



Щодо крипто-пірамід))))

Чи розуміють їх учасники, що на пірамідах заробляють лише їх засновники і перші 5-10% інвешторів???



Моя стратегія - спілкуватись з розумними людьми.

На жаль, їх мало, зовсім мало. ШановнийВкладення в нерухомість критикуєте, над кріптою насміхаєтесь ...А яка Ваша інвестиційна стратегіяВи впевнені, що я критикую вкладення в нерухомість???Можна цитати з моїх повідомлень???Щодо крипто-пірамід))))Чи розуміють їх учасники, що на пірамідах заробляють лише їх засновники і перші 5-10% інвешторів???Моя стратегія - спілкуватись з розумними людьми.На жаль, їх мало, зовсім мало.

Здається ви не розумієте слово піраміда, від слова зовсім. З криптою - ціна міняється, росте і падає, ніхто не каже що буде тільки рости. По вашому підході, нерухомість - теж піраміда, найбільше збагатились ті хто купували землю в 90х роках в Києві (перші 5-10%)

В загальному у всіх компаніях ( якщо вони не прогоріли і стали успішними) найбільше заробляють засновники та ранні інвестори - теж піраміда, так? Здається ви не розумієте слово піраміда, від слова зовсім. З криптою - ціна міняється, росте і падає, ніхто не каже що буде тільки рости. По вашому підході, нерухомість - теж піраміда, найбільше збагатились ті хто купували землю в 90х роках в Києві(перші 5-10%)В загальному у всіх компаніях ( якщо вони не прогоріли і стали успішними) найбільше заробляють засновники та ранні інвестори - теж піраміда, так?

Пан Дінозаврик не розуміє, що таке "фінансова піраміда"???

Боргові зобов,язання, які нічим не підкріплені, жодними активами. Тримаються лише на довірі. Ціна таких зобов'язань коливається від "х" до нуля, прямо пропорційно довірі простаків до цих "фінансових" інструментів.



До речі, навіть Гривенник побоявся влізти в криптовалюти. Тому що він працює з гривнами, долярами і велосипедами. За перші і другі відповідають казначейства США і України, за велосипеди - виробник. Велосипеди завжди будуть потрібні. На відміну від акцій МММ. Ціна біткоїну, лідокаїну та інших крипто ультрамаринів - плавно йде до 0 (нуля). Пік популярності пройдено, засновники піраміди заробили свої мільйони (а дехто - й тюремні терміни), публіка бажає чогось нового.



Якщо людина вважає, що нерухомість - теж піраміда, то мені немає сенсу їй щось пояснювати))) Пан Дінозаврик не розуміє, що таке "фінансова піраміда"???Боргові зобов,язання, які нічим не підкріплені, жодними активами. Тримаються лише на довірі. Ціна таких зобов'язань коливається від "х" до нуля, прямо пропорційно довірі простаків до цих "фінансових" інструментів.До речі, навіть Гривенник побоявся влізти в криптовалюти. Тому що він працює з гривнами, долярами і велосипедами. За перші і другі відповідають казначейства США і України, за велосипеди - виробник. Велосипеди завжди будуть потрібні. На відміну від акцій МММ. Ціна біткоїну, лідокаїну та інших крипто ультрамаринів - плавно йде до 0 (нуля). Пік популярності пройдено, засновники піраміди заробили свої мільйони (а дехто - й тюремні терміни), публіка бажає чогось нового.Якщо людина вважає, що нерухомість - теж піраміда, то мені немає сенсу їй щось пояснювати)))

Ви щойно описали всі компанії що вийшли на ІРО. Та всі валюти світу ( країна може оголосити дефолт і тими папірчиками тільки вогонь палити можна буде) або якийсь лось біля влади буде ( про венесуалу напевно чули) Акції МММ - по опису мали тільки рости, з криптою - де таке згадується? аналогічно як з гривнею, як показала історія останніх 9 років - гривня або стоїть на місці або падає. Шанси росту відносно долара - тільки короткотермінові бувають. Напишіть що з того чи попереднього що я писав не є правдою?Про нерухомість - ціна тримається відносно інших чинників та віри в неї людей, по чому там зараз нерухомість в Луганську, можете написати? В рази нижча ніж собівартість.По крипті і маячні про верхи і збитки - коли я майнив, і при тому це було вигідно - біткоїн коштував 700доларів, 1 долар 8-14 грн, зараз - після «піку популярності» біткоін коштує 7500 уе, 1 долар 24.3. Але прогоріли всі на крипті - неймовірна логікабули люди що долар і по 40 купували - тільки чого ж ви не називаєте що це все піраміда і пік популярності пройшов?В довготерміновому результаті є і нерухомість, і крипта і готівка, а ви дальше плюєтесь жовчю на крипту ті всі рокищо отримали, окрім практики написання на форумі? Яка ваша стратегія і які результаті за останні роки?