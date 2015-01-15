Зато Долярчик знайшов на форумі бусурманина. Поспілкуйся з акуртом і залишишся з дулею з маком
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 лис, 2019 11:43
Додано: Нед 24 лис, 2019 12:41
Кожна людина розумна по своєму...якщо вона готова вчитися, вчитися і ще раз вчитися.
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Додано: Нед 24 лис, 2019 15:02
.... мрії збуваються! ©®™
....Акурт, багато чого цікавого писав.... - і, хто хотів, той почерпнув інфи собі на користь...
- і "100% правду" пишете, що можна залишитись з дулею з маком
- Долярчик, так і залишився!
- з дулею(квартирою)
- і з маком( ще на пів "однушки")
п.с.
...ну і тихенько, скромно напишу, що я вже переселився на свою квіточку!!!
... НАРЕШТІ!!!!!!!!!!!
- ТІШУСЬ-НЕНАТІШУСЬ!!!!!!!!!
п. с. 2
... ну і тепер черга для наступного досягнення: - наступної квіточки для здачі в оренду(інвестицій у свій майбутній ПФ)
- але про це вже буду думати/вивчати/зважувати все - після Різдвяних свят!
.... а покищо, як казав Козак-характерник, - кайфуємо!!!!!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 24 лис, 2019 15:57
вы слишком переоцениваете возможности Акурта и недооцениваете мои
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Додано: Нед 24 лис, 2019 17:27
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Нед 24 лис, 2019 17:46
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Здоровячка всій родині...в новій локації.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 24 лис, 2019 19:55
Ви щойно описали всі компанії що вийшли на ІРО. Та всі валюти світу ( країна може оголосити дефолт і тими папірчиками тільки вогонь палити можна буде) або якийсь лось біля влади буде ( про венесуалу напевно чули) Акції МММ - по опису мали тільки рости, з криптою - де таке згадується? аналогічно як з гривнею, як показала історія останніх 9 років - гривня або стоїть на місці або падає. Шанси росту відносно долара - тільки короткотермінові бувають. Напишіть що з того чи попереднього що я писав не є правдою?
Про нерухомість - ціна тримається відносно інших чинників та віри в неї людей, по чому там зараз нерухомість в Луганську, можете написати? В рази нижча ніж собівартість.
По крипті і маячні про верхи і збитки - коли я майнив, і при тому це було вигідно - біткоїн коштував 700доларів, 1 долар 8-14 грн, зараз - після «піку популярності» біткоін коштує 7500 уе, 1 долар 24.3. Але прогоріли всі на крипті - неймовірна логіка були люди що долар і по 40 купували - тільки чого ж ви не називаєте що це все піраміда і пік популярності пройшов?
В довготерміновому результаті є і нерухомість, і крипта і готівка, а ви дальше плюєтесь жовчю на крипту ті всі роки що отримали, окрім практики написання на форумі? Яка ваша стратегія і які результаті за останні роки?
Додано: Нед 24 лис, 2019 20:03
Переїзд в нове житло в 99.9% відбувається до завершення ремонту під ключ ремонт плавно призупиняється
Додано: Нед 24 лис, 2019 21:29
Щастя - не в грошах! - але немає грошей - немає і щастя! ;)
1) Дякую!
... і двоє синочків мені вистачає по самі вуха(які мацьопик любить крутити, поки присипляється )
2) Я вже озвучував попередні підрахунки, що вклався в ремонт "під ключ" з меблями і технікою ~ в 9 тис.дол., а вже точніші підрахунки - ще не робив, бо якось не до того, коли дома ще все завалено речами в коробках/мішках/кульках..... і дуже не розкладеш, коли руки "звязують" діти.....
... дякую!
- та фактично, ми і залишились в тій самій локації, що і жили ранішше!
- тільки, на 1,5 зупинки(тролейбусної) стали мешкати ближче до центру і до школи(старшому синочку) йти тепер всього лиш 3хв!(в принципі, і до ТРЦ Спартака, максимум, 5хв пішки)
п. с.
... і ще Динозаврику тут відповім, шо-до "призупинення ремонту"...
- ні, ремонт, я якраз і постарався максимально звести все "під ключ" в буквальному розумінні - бо, знаю, що якщо залишити багато "недоробок" то вони ще потім дооооовго "катуляються"(може й рік, якщо не більше )
- а я, хіба що, гачки не всюди прикрутив....... - ну це по ходу життя будемо дивитись, де що потрібно првісити...
... а так, наче, все зроблено "під ключ"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:21
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