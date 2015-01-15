RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 442443444445
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:20

Доброго дня усім.
Давно читаю цю гілку. Багато цікавого пишете про нерухомість та фінанси.

А що скажете з приводу новобудов Сокільників. Чи є сенс брати під оренду чи краще продати ближче до здачі?
cactusua
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:46

  cactusua написав:Доброго дня усім.
Давно читаю цю гілку. Багато цікавого пишете про нерухомість та фінанси.

А що скажете з приводу новобудов Сокільників. Чи є сенс брати під оренду чи краще продати ближче до здачі?

взагалі нема сенсу. ремонт коштуватиме більше ніж в квартирі в місті через доставки матеріалів, а бажаючих зняти житло там - одиниці.
За містом - тільки котедж чи будинок
dinozavrik
 
Повідомлень: 1172
З нами з: 24.11.13
Подякував: 282 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 442443444445
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 494, 495, 496
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
4952 542623
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 лис, 2019 15:48
ol_zy
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 21, 22, 23
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
223 31292
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лис, 2019 22:58
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
212 71340
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 22:17
budivelnik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6266)
25.11.2019 18:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.