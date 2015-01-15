Доброго дня усім.
Давно читаю цю гілку. Багато цікавого пишете про нерухомість та фінанси.
А що скажете з приводу новобудов Сокільників. Чи є сенс брати під оренду чи краще продати ближче до здачі?
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Додано: Пон 25 лис, 2019 17:20
Доброго дня усім.
Давно читаю цю гілку. Багато цікавого пишете про нерухомість та фінанси.
А що скажете з приводу новобудов Сокільників. Чи є сенс брати під оренду чи краще продати ближче до здачі?
Додано: Пон 25 лис, 2019 17:46
взагалі нема сенсу. ремонт коштуватиме більше ніж в квартирі в місті через доставки матеріалів, а бажаючих зняти житло там - одиниці.
За містом - тільки котедж чи будинок
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