Доброго дня усім.
Давно читаю цю гілку. Багато цікавого пишете про нерухомість та фінанси.
А що скажете з приводу новобудов Сокільників. Чи є сенс брати під оренду чи краще продати ближче до здачі?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 лис, 2019 17:20
Доброго дня усім.
Давно читаю цю гілку. Багато цікавого пишете про нерухомість та фінанси.
А що скажете з приводу новобудов Сокільників. Чи є сенс брати під оренду чи краще продати ближче до здачі?
Додано: Пон 25 лис, 2019 17:46
взагалі нема сенсу. ремонт коштуватиме більше ніж в квартирі в місті через доставки матеріалів, а бажаючих зняти житло там - одиниці.
За містом - тільки котедж чи будинок
Додано: Пон 25 лис, 2019 18:57
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Не зовсім зрозумів. Сокільники це так далеко? Купив дві квартири на котловані бо ціна адекватна була.
Невже Сокільники на багато гірша локація ніж Боднарівка чи інша сторона Трускавецької?
Додано: Пон 25 лис, 2019 19:25
Трохи геморно зранку добиратись, тягнучка від Сокільників і до Окружної.
Додано: Пон 25 лис, 2019 19:28
..ну і тихенько, скромно напишу, що я вже переселився на свою квіточку!!!
... НАРЕШТІ!!!!!!!!!!!
- ТІШУСЬ-НЕНАТІШУСЬ!!!!!!!!!
ну нарешті!
Вітаю!
Додано: Пон 25 лис, 2019 19:45
"Сокільники це так далеко? Купив дві квартири на котловані бо ціна адекватна була.
Невже Сокільники на багато гірша локація ніж Боднарівка чи інша сторона Трускавецької?"
гірша!
це ті будинки, що при трасі 5-поверхові? Чи Авалон? Туди доїзд транспорту вже є? Освітили дорогу вночі?
Там ціна землі суттєво нижча ніж у Львові, інфраструктура гірша, комунікації пустомитівські, і прописка сільська. Кожен орендар шукає щоби хороша транспортна розв'язка і все поруч.
Колись воно буде, але не для оренди в найближчому майбутньому. Думаю, продаж. І то треба буде постаратися. Дуже.
ось відео:
Додано: Пон 25 лис, 2019 19:45
з Трускавецької - можете спокійно дійти пішки до міської маршрутки, до вул Наукової. З Сокільник - тільки авто + додаткових 10-20хв стояння в корках. Коли людина бере житло в оренду - то найважливіший показник - час добирання до роботи чи навчального закладу (в ідеалі пішки). Про велику кількість вакансій в сокільниках не чув.
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