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Ethereum написав:Клон акурта напевне не знає що тут земля від 4000$ ~.
В елітному селі - чудово мати котеджик чи будинок, тільки яке відношення до елітного села мають Сокільники? Село тільки через те що воно не надто далеко від міста - не стає елітним. Може там парки є та алейки якісь гарні? Чи ліси та озера всюди і повітря ідеально чисте? Малечковичі та брюховичі - так. І мова що квартира в оренду там - безтолкова затія. Про землю від 4х тис за сотку - у франківському районі земля від 25 тис за сотку - тому відносно Львова це дешево. При побудові котеджів - 2-3 сотки на котеджик, 12 тис + коробка під 0 цикл - до 50 вийде, і за 55-60 вже продаються площею під 150м2. І ціна в котеджа в «елітному» селі вже на рівні простої двушки в місті Ось як виглядає саме звичайне передмістя в США, не елітне, покажіть що спільного є в наших «елітних селах» https://images.app.goo.gl/5qhLQQVVj7ToKtAh8
Від 25 франківський район ти сам придумав? Подивися в продажі по чому особняки з 3 сотими. Брюховичі давно вже не елітне + цвинтар і купа баз союзу. Малечковичі я називав. А про Сокільники район Озера я би помовчав на твому місці. Вишлю тобі лайф фотки завтра,якщо хочеш. Порівняння з США брєд сивої кобили,ти ще заробки порівняй.