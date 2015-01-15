Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ethereum написав:Клон акурта напевне не знає що тут земля від 4000$ ~.
В елітному селі - чудово мати котеджик чи будинок, тільки яке відношення до елітного села мають Сокільники? Село тільки через те що воно не надто далеко від міста - не стає елітним. Може там парки є та алейки якісь гарні? Чи ліси та озера всюди і повітря ідеально чисте? Малечковичі та брюховичі - так. І мова що квартира в оренду там - безтолкова затія. Про землю від 4х тис за сотку - у франківському районі земля від 25 тис за сотку - тому відносно Львова це дешево. При побудові котеджів - 2-3 сотки на котеджик, 12 тис + коробка під 0 цикл - до 50 вийде, і за 55-60 вже продаються площею під 150м2. І ціна в котеджа в «елітному» селі вже на рівні простої двушки в місті Ось як виглядає саме звичайне передмістя в США, не елітне, покажіть що спільного є в наших «елітних селах» https://images.app.goo.gl/5qhLQQVVj7ToKtAh8
Ethereum написав:Клон акурта напевне не знає що тут земля від 4000$ ~.
В елітному селі - чудово мати котеджик чи будинок, тільки яке відношення до елітного села мають Сокільники? Село тільки через те що воно не надто далеко від міста - не стає елітним. Може там парки є та алейки якісь гарні? Чи ліси та озера всюди і повітря ідеально чисте? Малечковичі та брюховичі - так. І мова що квартира в оренду там - безтолкова затія. Про землю від 4х тис за сотку - у франківському районі земля від 25 тис за сотку - тому відносно Львова це дешево. При побудові котеджів - 2-3 сотки на котеджик, 12 тис + коробка під 0 цикл - до 50 вийде, і за 55-60 вже продаються площею під 150м2. І ціна в котеджа в «елітному» селі вже на рівні простої двушки в місті Ось як виглядає саме звичайне передмістя в США, не елітне, покажіть що спільного є в наших «елітних селах» https://images.app.goo.gl/5qhLQQVVj7ToKtAh8
Від 25 франківський район ти сам придумав? Подивися в продажі по чому особняки з 3 сотими. Брюховичі давно вже не елітне + цвинтар і купа баз союзу. Малечковичі я називав. А про Сокільники район Озера я би помовчав на твому місці. Вишлю тобі лайф фотки завтра,якщо хочеш. Порівняння з США брєд сивої кобили,ти ще заробки порівняй.
Ethereum написав:Клон акурта напевне не знає що тут земля від 4000$ ~. Так і Малечковичі,елітні села. Локація добра,але там вузька дорога і пробки вже є. А те що село це краще - податок на квартири від 125м,будинок від 300м.
Прошу пояснити, що Ви мали на увазі під моїм постом
Ethereum написав:Клон акурта напевне не знає що тут земля від 4000$ ~. Так і Малечковичі,елітні села. Локація добра,але там вузька дорога і пробки вже є. А те що село це краще - податок на квартири від 125м,будинок від 300м.
Прошу пояснити, що Ви мали на увазі під моїм постом
акурто-фобия... несколько товарищей тут на форуме высасывают из пальца, что половина форумчан - это клоны акурта...
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Ethereum написав:Клон акурта напевне не знає що тут земля від 4000$ ~. Так і Малечковичі,елітні села. Локація добра,але там вузька дорога і пробки вже є. А те що село це краще - податок на квартири від 125м,будинок від 300м.
Прошу пояснити, що Ви мали на увазі під моїм постом
Пані, не звертайте уваги тут кілька "непрактикуючих детективів " вважають що, у форумчанина akurt, є кільканадцять акаунтів. На даний момент усі форумчани під підозрою
V2 написав:Шановний Frant! Вкладення в нерухомість критикуєте, над кріптою насміхаєтесь ...
Я не насміхаюсь. Я серйозно вивчаю можливість заробити. Проте в пірамідах та подібних структурах - головне, щоб не втратити свої інвештиції)))
Московіти сьогодні, 25.11.2019, пишуть про біткоїн: "По данным отраслевого сайта CoinDesk, самая популярная криптовалюта в мире упала до $6 558,14. Это самый низкий уровень с мая 2019 г. За месяц биткоин потерял в цене $3 тыс. Основное давление оказал Китай, который, как писали ранее "Вести. Экономика", ужесточил контроль за операциями с криптовалютой."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців