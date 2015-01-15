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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 443444445446
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:49

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:Клон акурта напевне не знає що тут земля від 4000$ ~.

В елітному селі - чудово мати котеджик чи будинок, тільки яке відношення до елітного села мають Сокільники? Село тільки через те що воно не надто далеко від міста - не стає елітним. Може там парки є та алейки якісь гарні? Чи ліси та озера всюди і повітря ідеально чисте? Малечковичі та брюховичі - так. І мова що квартира в оренду там - безтолкова затія. Про землю від 4х тис за сотку - у франківському районі земля від 25 тис за сотку - тому відносно Львова це дешево.
При побудові котеджів - 2-3 сотки на котеджик, 12 тис + коробка під 0 цикл - до 50 вийде, і за 55-60 вже продаються площею під 150м2. І ціна в котеджа в «елітному» селі вже на рівні простої двушки в місті
Ось як виглядає саме звичайне передмістя в США, не елітне, покажіть що спільного є в наших «елітних селах»
https://images.app.goo.gl/5qhLQQVVj7ToKtAh8
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 22:18

Бачив на Антоновича , навпроти Будинку піонерів(чи як воно зара називається) знесли якись старий будинок і висить оголошення 4сотки-180 тис.$ 0_0
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 22:52

  dinozavrik написав:
  Ethereum написав:Клон акурта напевне не знає що тут земля від 4000$ ~.

В елітному селі - чудово мати котеджик чи будинок, тільки яке відношення до елітного села мають Сокільники? Село тільки через те що воно не надто далеко від міста - не стає елітним. Може там парки є та алейки якісь гарні? Чи ліси та озера всюди і повітря ідеально чисте? Малечковичі та брюховичі - так. І мова що квартира в оренду там - безтолкова затія. Про землю від 4х тис за сотку - у франківському районі земля від 25 тис за сотку - тому відносно Львова це дешево.
При побудові котеджів - 2-3 сотки на котеджик, 12 тис + коробка під 0 цикл - до 50 вийде, і за 55-60 вже продаються площею під 150м2. І ціна в котеджа в «елітному» селі вже на рівні простої двушки в місті
Ось як виглядає саме звичайне передмістя в США, не елітне, покажіть що спільного є в наших «елітних селах»
https://images.app.goo.gl/5qhLQQVVj7ToKtAh8


Від 25 франківський район ти сам придумав? Подивися в продажі по чому особняки з 3 сотими.
Брюховичі давно вже не елітне + цвинтар і купа баз союзу.
Малечковичі я називав.
А про Сокільники район Озера я би помовчав на твому місці. Вишлю тобі лайф фотки завтра,якщо хочеш.
Порівняння з США брєд сивої кобили,ти ще заробки порівняй.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 23:19

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:Клон акурта напевне не знає що тут земля від 4000$ ~.
Так і Малечковичі,елітні села. Локація добра,але там вузька дорога і пробки вже є. А те що село це краще - податок на квартири від 125м,будинок від 300м.


Прошу пояснити, що Ви мали на увазі під моїм постом
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 01:59

  Lambada написав:
  Ethereum написав:Клон акурта напевне не знає що тут земля від 4000$ ~.
Так і Малечковичі,елітні села. Локація добра,але там вузька дорога і пробки вже є. А те що село це краще - податок на квартири від 125м,будинок від 300м.


Прошу пояснити, що Ви мали на увазі під моїм постом

акурто-фобия... несколько товарищей тут на форуме высасывают из пальца, что половина форумчан - это клоны акурта...
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ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:10

  Lambada написав:
  Ethereum написав:Клон акурта напевне не знає що тут земля від 4000$ ~.
Так і Малечковичі,елітні села. Локація добра,але там вузька дорога і пробки вже є. А те що село це краще - податок на квартири від 125м,будинок від 300м.


Прошу пояснити, що Ви мали на увазі під моїм постом


Пані, не звертайте уваги :wink:
тут кілька "непрактикуючих детективів :lol:" вважають що, у форумчанина akurt, є кільканадцять акаунтів. На даний момент усі форумчани під підозрою :oops: :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:19

  V2 написав:Шановний Frant!
Вкладення в нерухомість критикуєте, над кріптою насміхаєтесь ...

:?:


Я не насміхаюсь. Я серйозно вивчаю можливість заробити.
Проте в пірамідах та подібних структурах - головне, щоб не втратити свої інвештиції)))

Московіти сьогодні, 25.11.2019, пишуть про біткоїн:
"По данным отраслевого сайта CoinDesk, самая популярная криптовалюта в мире упала до $6 558,14. Это самый низкий уровень с мая 2019 г. За месяц биткоин потерял в цене $3 тыс. Основное давление оказал Китай, который, как писали ранее "Вести. Экономика", ужесточил контроль за операциями с криптовалютой."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:32

Що скажете про холідей та континент в Сокільниках?
cactusua
 
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