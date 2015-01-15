Додано: Пон 25 лис, 2019 21:49

Ethereum написав: Клон акурта напевне не знає що тут земля від 4000$ ~. Клон акурта напевне не знає що тут земля від 4000$ ~.

В елітному селі - чудово мати котеджик чи будинок, тільки яке відношення до елітного села мають Сокільники? Село тільки через те що воно не надто далеко від міста - не стає елітним. Може там парки є та алейки якісь гарні? Чи ліси та озера всюди і повітря ідеально чисте? Малечковичі та брюховичі - так. І мова що квартира в оренду там - безтолкова затія. Про землю від 4х тис за сотку - у франківському районі земля від 25 тис за сотку - тому відносно Львова це дешево.При побудові котеджів - 2-3 сотки на котеджик, 12 тис + коробка під 0 цикл - до 50 вийде, і за 55-60 вже продаються площею під 150м2. І ціна в котеджа в «елітному» селі вже на рівні простої двушки в містіОсь як виглядає саме звичайне передмістя в США, не елітне, покажіть що спільного є в наших «елітних селах»