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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 26 лис, 2019 15:41
Ethereum написав:
Що просять і платять - ще різні речі. Будинок у Львові дорожче,але й оплати по ньому дорожчі. В мене своя вода,каналізація,електрика.
Хоча зараз як приєднають до Львова,буде те саме. Все порівняно дороге відносно чогось.
Те що і писали вище - 4 тис за сотку це ніщо відсно цін у Франківському районі, а вартість самого будівництва така сама, зняли б там квартиру в оренду(біля Окко на кільцевій)?.
Трохи офтоп - А які оплати дорожче? і що заважає поставити сонячні панелі у Львові? в загальном підключення до мереж не було дуже дорогим і в місті є вибір - чи підключатись до загальних чи копати своє, за місто - вибору зазвичай нема.
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dinozavrik
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Додано: Вів 26 лис, 2019 16:13
dinozavrik написав: Ethereum написав:
Що просять і платять - ще різні речі. Будинок у Львові дорожче,але й оплати по ньому дорожчі. В мене своя вода,каналізація,електрика.
Хоча зараз як приєднають до Львова,буде те саме. Все порівняно дороге відносно чогось.
Те що і писали вище - 4 тис за сотку це ніщо відсно цін у Франківському районі, а вартість самого будівництва така сама, зняли б там квартиру в оренду(біля Окко на кільцевій)?.
Трохи офтоп - А які оплати дорожче? і що заважає поставити сонячні панелі у Львові? в загальном підключення до мереж не було дуже дорогим і в місті є вибір - чи підключатись до загальних чи копати своє, за місто - вибору зазвичай нема.
А Ви поставте панелі у місті ,тоді і говоріть)) проблеми гарантую.
Оплата за комунальні є різниця.
Оплата податку у мене більше 300м і за квартиру більше 125м. В мене якраз 299м!
У Львові 150 і 60. Це зараз 1500гр податку ви заплатите,а за пару років діяння зебобіків будуть податки як в Франції.
Оплата за воду в мене 0. Тільки додаикова електрика в зимовий період.
Немає оплат ,розумієте? Газом не користуюсь. Ось і просте порівняння.
Ви думаєте не буде тих хто там квартиру зніме біля Окко? Якзо вони є в Рясне,чому там не буде попиту?
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Ethereum
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Додано: Вів 26 лис, 2019 16:46
Ethereum написав: dinozavrik написав: Ethereum написав:
Що просять і платять - ще різні речі. Будинок у Львові дорожче,але й оплати по ньому дорожчі. В мене своя вода,каналізація,електрика.
Хоча зараз як приєднають до Львова,буде те саме. Все порівняно дороге відносно чогось.
Те що і писали вище - 4 тис за сотку це ніщо відсно цін у Франківському районі, а вартість самого будівництва така сама, зняли б там квартиру в оренду(біля Окко на кільцевій)?.
Трохи офтоп - А які оплати дорожче? і що заважає поставити сонячні панелі у Львові? в загальном підключення до мереж не було дуже дорогим і в місті є вибір - чи підключатись до загальних чи копати своє, за місто - вибору зазвичай нема.
А Ви поставте панелі у місті ,тоді і говоріть)) проблеми гарантую.
Оплата за комунальні є різниця.
Оплата податку у мене більше 300м і за квартиру більше 125м. В мене якраз 299м!
У Львові 150 і 60. Це зараз 1500гр податку ви заплатите,а за пару років діяння зебобіків будуть податки як в Франції.
Оплата за воду в мене 0. Тільки додаикова електрика в зимовий період.
Немає оплат ,розумієте? Газом не користуюсь. Ось і просте порівняння.
Ви думаєте не буде тих хто там квартиру зніме біля Окко? Якзо вони є в Рясне,чому там не будt попиту?
Не буде попиту біля окко - вже писав вище, вартість ремонту однакова а добирання пішки чи їхати зза меж міста - це дуже велика різнця і в час і ціні. Там орендувати тільки тим добре хто працює в Панській Горі
1500 грн в рік податку - відбивається відстанню та пальним всіх добирань в місті (особливо якщо є діти і є гуртки на які вони ходять). Вода - я теж можу викопати скважину - тільки дешевше і зручніше платити за холодну воду + каналізацію ніж тим всім займатись самому. Але суть в тому що за містом - круто жити в будинку чи хоча б котеджі. Квартира за містом - добирання далеко, а за комунікації всі треба платити - жодних переваг, окрім ціни 0го циклу, але ремонт коштуватиме е дешевше ніж в місті, і в результаті вийде економія 2-4 тис уе на обєкті готовому, який і продати потім важко і орендарів знайти важко
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dinozavrik
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