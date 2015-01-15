Додано: Вів 26 лис, 2019 16:46

Ethereum написав: dinozavrik написав: Ethereum написав: Що просять і платять - ще різні речі. Будинок у Львові дорожче,але й оплати по ньому дорожчі. В мене своя вода,каналізація,електрика.

Хоча зараз як приєднають до Львова,буде те саме. Все порівняно дороге відносно чогось. Що просять і платять - ще різні речі. Будинок у Львові дорожче,але й оплати по ньому дорожчі. В мене своя вода,каналізація,електрика.Хоча зараз як приєднають до Львова,буде те саме. Все порівняно дороге відносно чогось.

Те що і писали вище - 4 тис за сотку це ніщо відсно цін у Франківському районі, а вартість самого будівництва така сама, зняли б там квартиру в оренду(біля Окко на кільцевій)?.

Трохи офтоп - А які оплати дорожче? і що заважає поставити сонячні панелі у Львові? в загальном підключення до мереж не було дуже дорогим і в місті є вибір - чи підключатись до загальних чи копати своє, за місто - вибору зазвичай нема. Те що і писали вище - 4 тис за сотку це ніщо відсно цін у Франківському районі, а вартість самого будівництва така сама, зняли б там квартиру в оренду(біля Окко на кільцевій)?.Трохи офтоп - А які оплати дорожче? і що заважає поставити сонячні панелі у Львові? в загальном підключення до мереж не було дуже дорогим і в місті є вибір - чи підключатись до загальних чи копати своє, за місто - вибору зазвичай нема.



А Ви поставте панелі у місті ,тоді і говоріть)) проблеми гарантую.

Оплата за комунальні є різниця.

Оплата податку у мене більше 300м і за квартиру більше 125м. В мене якраз 299м!

У Львові 150 і 60. Це зараз 1500гр податку ви заплатите,а за пару років діяння зебобіків будуть податки як в Франції.

Оплата за воду в мене 0. Тільки додаикова електрика в зимовий період.

Немає оплат ,розумієте? Газом не користуюсь. Ось і просте порівняння.

Ви думаєте не буде тих хто там квартиру зніме біля Окко? Якзо вони є в Рясне,чому там не будt попиту? А Ви поставте панелі у місті ,тоді і говоріть)) проблеми гарантую.Оплата за комунальні є різниця.Оплата податку у мене більше 300м і за квартиру більше 125м. В мене якраз 299м!У Львові 150 і 60. Це зараз 1500гр податку ви заплатите,а за пару років діяння зебобіків будуть податки як в Франції.Оплата за воду в мене 0. Тільки додаикова електрика в зимовий період.Немає оплат ,розумієте? Газом не користуюсь. Ось і просте порівняння.Ви думаєте не буде тих хто там квартиру зніме біля Окко? Якзо вони є в Рясне,чому там не будt попиту?

Не буде попиту біля окко - вже писав вище, вартість ремонту однакова а добирання пішки чи їхати зза меж міста - це дуже велика різнця і в час і ціні. Там орендувати тільки тим добре хто працює в Панській Горі1500 грн в рік податку - відбивається відстанню та пальним всіх добирань в місті (особливо якщо є діти і є гуртки на які вони ходять). Вода - я теж можу викопати скважину - тільки дешевше і зручніше платити за холодну воду + каналізацію ніж тим всім займатись самому. Але суть в тому що за містом - круто жити в будинку чи хоча б котеджі. Квартира за містом - добирання далеко, а за комунікації всі треба платити - жодних переваг, окрім ціни 0го циклу, але ремонт коштуватиме е дешевше ніж в місті, і в результаті вийде економія 2-4 тис уе на обєкті готовому, який і продати потім важко і орендарів знайти важко