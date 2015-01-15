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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 445446447448>
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:41

  Ethereum написав:Що просять і платять - ще різні речі. Будинок у Львові дорожче,але й оплати по ньому дорожчі. В мене своя вода,каналізація,електрика.
Хоча зараз як приєднають до Львова,буде те саме. Все порівняно дороге відносно чогось.

Те що і писали вище - 4 тис за сотку це ніщо відсно цін у Франківському районі, а вартість самого будівництва така сама, зняли б там квартиру в оренду(біля Окко на кільцевій)?.
Трохи офтоп - А які оплати дорожче? і що заважає поставити сонячні панелі у Львові? в загальном підключення до мереж не було дуже дорогим і в місті є вибір - чи підключатись до загальних чи копати своє, за місто - вибору зазвичай нема.
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:13

  dinozavrik написав:
  Ethereum написав:Що просять і платять - ще різні речі. Будинок у Львові дорожче,але й оплати по ньому дорожчі. В мене своя вода,каналізація,електрика.
Хоча зараз як приєднають до Львова,буде те саме. Все порівняно дороге відносно чогось.

Те що і писали вище - 4 тис за сотку це ніщо відсно цін у Франківському районі, а вартість самого будівництва така сама, зняли б там квартиру в оренду(біля Окко на кільцевій)?.
Трохи офтоп - А які оплати дорожче? і що заважає поставити сонячні панелі у Львові? в загальном підключення до мереж не було дуже дорогим і в місті є вибір - чи підключатись до загальних чи копати своє, за місто - вибору зазвичай нема.


А Ви поставте панелі у місті ,тоді і говоріть)) проблеми гарантую.
Оплата за комунальні є різниця.
Оплата податку у мене більше 300м і за квартиру більше 125м. В мене якраз 299м!
У Львові 150 і 60. Це зараз 1500гр податку ви заплатите,а за пару років діяння зебобіків будуть податки як в Франції.
Оплата за воду в мене 0. Тільки додаикова електрика в зимовий період.
Немає оплат ,розумієте? Газом не користуюсь. Ось і просте порівняння.
Ви думаєте не буде тих хто там квартиру зніме біля Окко? Якзо вони є в Рясне,чому там не буде попиту?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:46

  Ethereum написав:
  dinozavrik написав:
  Ethereum написав:Що просять і платять - ще різні речі. Будинок у Львові дорожче,але й оплати по ньому дорожчі. В мене своя вода,каналізація,електрика.
Хоча зараз як приєднають до Львова,буде те саме. Все порівняно дороге відносно чогось.

Те що і писали вище - 4 тис за сотку це ніщо відсно цін у Франківському районі, а вартість самого будівництва така сама, зняли б там квартиру в оренду(біля Окко на кільцевій)?.
Трохи офтоп - А які оплати дорожче? і що заважає поставити сонячні панелі у Львові? в загальном підключення до мереж не було дуже дорогим і в місті є вибір - чи підключатись до загальних чи копати своє, за місто - вибору зазвичай нема.


А Ви поставте панелі у місті ,тоді і говоріть)) проблеми гарантую.
Оплата за комунальні є різниця.
Оплата податку у мене більше 300м і за квартиру більше 125м. В мене якраз 299м!
У Львові 150 і 60. Це зараз 1500гр податку ви заплатите,а за пару років діяння зебобіків будуть податки як в Франції.
Оплата за воду в мене 0. Тільки додаикова електрика в зимовий період.
Немає оплат ,розумієте? Газом не користуюсь. Ось і просте порівняння.
Ви думаєте не буде тих хто там квартиру зніме біля Окко? Якзо вони є в Рясне,чому там не будt попиту?

Не буде попиту біля окко - вже писав вище, вартість ремонту однакова а добирання пішки чи їхати зза меж міста - це дуже велика різнця і в час і ціні. Там орендувати тільки тим добре хто працює в Панській Горі
1500 грн в рік податку - відбивається відстанню та пальним всіх добирань в місті (особливо якщо є діти і є гуртки на які вони ходять). Вода - я теж можу викопати скважину - тільки дешевше і зручніше платити за холодну воду + каналізацію ніж тим всім займатись самому. Але суть в тому що за містом - круто жити в будинку чи хоча б котеджі. Квартира за містом - добирання далеко, а за комунікації всі треба платити - жодних переваг, окрім ціни 0го циклу, але ремонт коштуватиме е дешевше ніж в місті, і в результаті вийде економія 2-4 тис уе на обєкті готовому, який і продати потім важко і орендарів знайти важко
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 18:32

Ethereum,

так невдобно вдруге звертатися до Вас з проханням, пояснити, що Ви мали на увазі під моїм постом.

  Lambada написав:
  Ethereum написав:Клон акурта напевне не знає що тут земля від 4000$ ~.
Так і Малечковичі,елітні села. Локація добра,але там вузька дорога і пробки вже є. А те що село це краще - податок на квартири від 125м,будинок від 300м.


Прошу пояснити, що Ви мали на увазі під моїм постом

  Ethereum написав:
  Lambada написав:"Сокільники це так далеко? Купив дві квартири на котловані бо ціна адекватна була.
Невже Сокільники на багато гірша локація ніж Боднарівка чи інша сторона Трускавецької?"

гірша!
це ті будинки, що при трасі 5-поверхові? Чи Авалон? Туди доїзд транспорту вже є? Освітили дорогу вночі?

Там ціна землі суттєво нижча ніж у Львові, інфраструктура гірша, комунікації пустомитівські, і прописка сільська. Кожен орендар шукає щоби хороша транспортна розв'язка і все поруч.
Колись воно буде, але не для оренди в найближчому майбутньому. Думаю, продаж. І то треба буде постаратися. Дуже.

ось відео:
https://www.instagram.com/tv/Bx8AnYkgST ... 7vvriyuzn3



Клон акурта напевне не знає що тут земля від 4000$ ~.
Так і Малечковичі,елітні села. Локація добра,але там вузька дорога і пробки вже є. А те що село це краще - податок на квартири від 125м,будинок від 300м.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Lambada написав:так невдобно вдруге звертатися до Вас з проханням, пояснити, що Ви мали на увазі
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Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:20

  Мизантрóп написав:
  Lambada написав:так невдобно вдруге звертатися до Вас з проханням, пояснити, що Ви мали на увазі
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акурт- кака? :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:26

Понаехал не похожа,но возбуждена.Посмотрим на реакцию...
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:29

  Мизантрóп написав:Понаехал не похожа,но возбуждена.Посмотрим на реакцию...

мне тут вчера сказали, что ты, я и Франт- клоны одного человека. поржал до слез. :) у кукарекурта мания приследования уже. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:31

Понаехал Франт не пались)) у Олега в подписи ссыль https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 отправит на ВК кто он 8)
В ФБ группе МОНО есть тоже,да и в ЛС признал.Юзаем только опендат :!:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 26 лис, 2019 20:37, всього редагувалось 1 раз.
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:37

  Мизантрóп написав:Понаехал Франт не пались)) у Олега в подписи ссыль на ВК кто он 8)
В ФБ группе МОНО есть тоже,да и в ЛС признал.Юзаем только опендат :!:

У меня нет не Vk,не FB. Данные- это бекон 21го века. Я не делюсь данными за бесплатно. :oops:
Понаехал
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