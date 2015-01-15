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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 445446447448
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:а за пару років діяння зебобіків будуть податки як в Франції.

Благодарите попку за идею и ее воплощение...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:38

Понаехал врешь как Семеныч! Гугленко тебя не банил))
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:42

  Мизантрóп написав:Понаехал врешь как Семеныч! Гугленко тебя не банил))

Че реально меня нашел? И аккаунт активный? :)
ой не верю.... :)
пруфф в личку осилишь? :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:52

  Мизантрóп написав:Понаехал Франт не пались)) у Олега в подписи ссыль https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 отправит на ВК кто он 8)
В ФБ группе МОНО есть тоже,да и в ЛС признал.Юзаем только опендат :!:

Сергей я ничего в ЛС не признавал не льсти себе :twisted:. Просто было интересно откуда взялся этот бред, когда узнал откуда - стало смешно :lol:. Не уподобляйся базарным бабам...
И вообще правилами форума запрещено разглашать личные и персональные данные других... но некоторым - это можно - модераторы закрывают глаза иногда...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 21:00

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  ol_zy написав:Сергей я ничего в ЛС не признавал не льсти себе
мы поняли это именно такЗображення
Я Лазарь :!:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 21:04

  Мизантрóп написав:
  ol_zy написав:Сергей я ничего в ЛС не признавал не льсти себе
мы поняли это именно такЗображення
Я Лазарь :!:

  ol_zy написав:Благодарите попку...
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 21:20

  Мизантрóп написав:
  ol_zy написав:Сергей я ничего в ЛС не признавал не льсти себе
мы поняли это именно так
Я Лазарь :!:

:lol: - детский сад.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 21:26

  ol_zy написав:
  Мизантрóп написав:
  ol_zy написав:Сергей я ничего в ЛС не признавал не льсти себе
мы поняли это именно так
Я Лазарь :!:

:lol: - детский сад.

но подпись убрал и три месаги зажалобил :mrgreen: .Ясен пень- не ясли))
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 21:36

  Понаехал написав:
  Мизантрóп написав:Понаехал не похожа,но возбуждена.Посмотрим на реакцию...

мне тут вчера сказали, что ты, я и Франт- клоны одного человека. поржал до слез. :) у кукарекурта мания приследования уже. :mrgreen:

Сміявся до сліз)))
Абсолютно різні люди, різні літературні стилі, різна поведінка)))
Що нас об'єднує - це нелюбов до брехні, якою Віктор Семенович поливав читачів, і несприйняття фоток смажених курей і вареної картоплі на економічному форумі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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