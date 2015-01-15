Благодарите попку за идею и ее воплощение...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 лис, 2019 20:38
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Вів 26 лис, 2019 20:38
Понаехал врешь как Семеныч! Гугленко тебя не банил))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 26 лис, 2019 20:42
Додано: Вів 26 лис, 2019 20:52
Сергей я ничего в ЛС не признавал не льсти себе . Просто было интересно откуда взялся этот бред, когда узнал откуда - стало смешно . Не уподобляйся базарным бабам...
И вообще правилами форума запрещено разглашать личные и персональные данные других... но некоторым - это можно - модераторы закрывают глаза иногда...
Додано: Вів 26 лис, 2019 21:00
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 26 лис, 2019 21:04
Додано: Вів 26 лис, 2019 21:20
Додано: Вів 26 лис, 2019 21:26
но подпись убрал и три месаги зажалобил .Ясен пень- не ясли))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 26 лис, 2019 21:36
Сміявся до сліз)))
Абсолютно різні люди, різні літературні стилі, різна поведінка)))
Що нас об'єднує - це нелюбов до брехні, якою Віктор Семенович поливав читачів, і несприйняття фоток смажених курей і вареної картоплі на економічному форумі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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