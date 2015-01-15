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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 446447448449
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... а що мене тут чекати?
- ніхто ж мені не хоче розтлумачити про піраміду/МММ В2В! :D
- чи давно вона?
- чи вже стадія "завершення" йде? :)
- чи я ще встигну проскочити? :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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