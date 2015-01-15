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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 445446447448
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:56

  Долярчик написав:
  V2 написав:Вітання з новосіллям!
На новому місці вже можна подумати і про донечку до двох синочків

До речі, обіцяли озвучити вартість ремонту "під ключ".

1) Дякую!
... і двоє синочків мені вистачає по самі вуха(які мацьопик любить крутити, поки присипляється :D )
2) Я вже озвучував попередні підрахунки, що вклався в ремонт "під ключ" з меблями і технікою ~ в 9 тис.дол., а вже точніші підрахунки - ще не робив, бо якось не до того, коли дома ще все завалено речами в коробках/мішках/кульках..... і дуже не розкладеш, коли руки "звязують" діти.....
  Квесторе_поверніться написав:Здоровячка всій родині...в новій локації

... дякую!
- та фактично, ми і залишились в тій самій локації, що і жили ранішше! :D
- тільки, на 1,5 зупинки(тролейбусної) стали мешкати ближче до центру і до школи(старшому синочку) йти тепер всього лиш 3хв!(в принципі, і до ТРЦ Спартака, максимум, 5хв пішки) :D

п. с.
... і ще Динозаврику тут відповім, шо-до "призупинення ремонту"...
- ні, ремонт, я якраз і постарався максимально звести все "під ключ" в буквальному розумінні - бо, знаю, що якщо залишити багато "недоробок" то вони ще потім дооооовго "катуляються"(може й рік, якщо не більше :) )
- а я, хіба що, гачки не всюди прикрутив....... - ну це по ходу життя будемо дивитись, де що потрібно првісити... :D
... а так, наче, все зроблено "під ключ"!



Вітаю. Це дійсно є результат, а не лише слова. Хотя дійсно цікаво б було прочитати остаточні цифри, а саме в скільки планувалось вкластись і в скільки вклались і як по часі усе вийшло. Аналіз зробленого може стимулювати до побудови наступних планів
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:03

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vasilii написав:Вітаю. Це дійсно є результат, а не лише слова. Хотя дійсно цікаво б було
побачимо ким виростуть ті синочки
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 13:04

Бусурманин вже клонами своїми грозить не реагуати на його брехню.
Ну і що ? Їм можна брехати там як зеботам?
Вивели на чисту воду акурта і його клонів і тепер тільки мультики про круті яйця крутить. А раніше розказував про своє майно у Львові ,Дніпрі...
Ethereum
 
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