Додано: П'ят 29 лис, 2019 09:20

Андрій Садовий безоплатно руйнує Львів руками Холдингу «!Фест»





«Театр пива «Правда», «Реберня «Під Арсеналом», «П’яна вишня», «Ресторація «Гасова лямпа», «Арт-центр «Дзиґа», «Криївка», «Львівська копальня кави», «Львівська майстерня шоколаду», «Перша міська пекарня сирників та штруделів «Львівські пляцки», Мазох-Cafe, «Найдорожча ресторація Галичини», «Перша львівська грильова ресторація м’яса та справедливости, «Галицька жидівська кнайпа «Під Золотою розою», «Пошта на Друкарській», «Пструг, хліб та вино», «Відкрита кав’ярня «Біля Діани на Ринку», «Grand cafe Leopolis», «Opera underground» — заклади-візитівки туристичного міста Львова. Але якою ціною місто залучає туристів, і як на це реагує міський голова Андрій Садовий розповідає «Вголос».



Після того, як мером Львова став Андрій Садовий, у 2007 році у місті з’являється мережа закладів харчування від холдингу «!Фест», котру заснували Юрій Назарук, Андрій Худо та Дмитро Герасимов. До слова, за даними ЗМІ, Назарук ще у 2006 році був радником Андрія Садового.



За майже 12 років «!Фест» активно розбудувався та поширився Україною і навіть закордон. Мережа ресторанів цього холдингу практично «окупувала» весь історичний центр Львова. Історія успіху даних закладів, як це часто люблять розказувати Худо і Назарук – це лише креатив. Та не креативом єдиним, а й активною співпрацею з львівським міським головою, обласними чиновниками та депутатами Верховної ради України вдалось «піднятись» «!Фесту».



«!Фест» – це бульдозер, що руйнує історію»



На піку своєї діяльності компанія «!Фест» відзначилась тим, що, за свідченням ЗМІ та активістів, незаконно захоплювала земельні ділянки у місті та будувала там свої приміщення.



Одним із скандалів – це будівництво на площі Ринок,10 (заклад «Львівська копальня кави»), приміщення колишнього палацу Любомирських. Там компанія попри усі заборони та без дозвільних документів побудувала величезний павільйон у внутрішньому дворі будівлі. Згодом це самовільне будівництво без проблем погодили просто у Міністерстві культури України.



«Навіть після цього скандального будівництва там не все так просто. Закладу «Львівська копальна кави» міська рада навмисно зменшила орендну ставку, котра становить лише 5%. До прикладу, поруч є магазини, котрі заробляють значно менше, а платять значно більше. Що це як не кругова порука?», – сказав у коментарі колишній чиновник Львівської міської ради Анатолій Семенюк.



Ще один скандал – це «ванни на фасаді», що на вулиці Сербській,3. Ще в серпні 2013 року холдинг емоцій «!Фест» прикріпив бутафорні умивальники, ванни та інші аналоги предметів побутового причандалля на історичний будинок. Такі декорації викликали чимало обурень у жителів Львова. Згодом з’ясувалось, що управління історичного середовища не надавало мережі «!Фест» погоджень на встановлення конструкцій. Незаконні декорації з будинку мали демонтувати до жовтня 2013 року.



Проте демонтували їх аж у 2014 році після рішення суду. Після цього фасад будівлі оформили іншими декораціями.



Дійсний член Українського комітету Міжнародної ради з питань пам’яток та визначних міст ІКОМОС, доктор архітектури Микола Бевз зазначав, що на лекціях розповідає своїм студентам, як не можна працювати із пам’ятками історії та архітектури на прикладі компанії «!Фест».



Він ще у 2012 році повідомляв, що під час облаштування закладів відпочинку у будівлях, які є пам’ятками архітектури, компанія «!Фест» зруйнувала унікальні будинки на вул. Вірменській, 20, площі Ринок,14 та вул. Сербській, 3.



«Ця фірма є бульдозером, який іде по культурній спадщині Львова. Я це наводжу у приклад своїм студентам, як не потрібно працювати із пам’ятками архітектури», – сказав доктор архітектури.



«Депутатська приймальня» серед смаженого м’яса



Інше скандальне самовільне будівництво – це захоплення Бернардинського дворика, що на вул. Валовій,20. Там компанія «!Фест» самовільно звела ресторанчик «М’яса та справедливости». Хоча ніякої справедливості там немає – лише скандал.



Так, 15 липня 2010 року – «!Фест» отримав дозвіл на розміщення відкритого літнього майданчика площею 196,1 кв. м на вул. Валовій, 20. Термін дії дозволу був до 1 листопада 2012 року. Коли термін скінчився, «!Фест» пішов у суд. Після судової тяганини, суд дозволив там знаходитись самобуду. І «вишенькою на торті» стало те, що, аби вберегти заклад від знесення, народний депутат України Володимир Ар’єв у закладі біля туалету облаштував «свою приймальню». Як це виглядає на фото:



У коментарі ЗМІ Ар’єв підтвердив, що там дійсно є його приймальня: «У мене є декілька громадських приймалень у Львові. Це одна з них. Я уклав угоду з компанією «!Фест» для того, щоб вони мені надавали приміщення для зустрічей з виборцями, проведення конференцій, семінарів», – сказав Ар’єв. Він зазначив, що приміщення йому запропоновано «на дуже вигідних умовах».



ІА «Вголос» звернулось за коментарем до нардепа з проханням роз’яснити, коли він там проводить прийоми. Проте відповіді ми так і не отримали.



Депутат міськради Маркіян Лопачак наголошує, що без участі Львівської міської ради такої афери не можливо було б провернути.



«Цей ресторан будувався під вікнами Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради. Проте там воліли тривалий час не бачити проблеми. На судах львівські чиновники теж особливо не старались виграти цю справу. Як наслідок – маємо те, що маємо. А – це нехтування законами України та абсолютна зневага до жителів Львова», – пояснив депутат Львівської міської ради.



Смажать ребра, де поляки катували козаків



Один із найпопулярніших закладів «!Фесту» – «Реберня «Під Арсеналом». Заклад розташований на території музею і по факту там повинен бути саме музей. Але не склалось. Не менш цікавою є історія оренди ласого шматка у історичний будівлі у центрі міста. Вона яскраво демонструє, як у місті за «копійки» можна отримати приміщення просто у центрі.



Так, весь «Арсенал» включно із підвалом, де розташована «Реберня», належить Львівській обласній раді, котра з 2011 року здає це приміщення всього за 20 тис. грн. Орендарем є ТОВ «Галицька кнайпа», котра оформлена на рідну сестру дружини колишнього депутата ЛМР від «Народного Фронту» Андрія Якиміва. За словами директора музею «Арсенал», компанія-орендар обіцяла ще створити разом із рестораном інтерактивний музей зброї.



Але і тут не склалось: ТОВ «Галицька кнайпа» передала приміщення Холдингу емоцій «!Фест». Там спочатку був нічний клуб, а зараз – «Реберня «Під Арсеналом». А щоб не чіплялись активісти, на стінах ресторану розвішані деякі копії озброєння. Ймовірно, в уяві власників «!Фесту» – так має виглядати «інтерактивний музей».



Колишній начальник управління охорони культурної спадщини Львівської ОДА Валерій Потюк зазначив, що він від початку воював проти відкриття розважальних закладів у музеї.



«Корупція у місті, корупція в області призвела до того, що зараз ми маємо зруйновану пам’ятку архітектури. Вони знищили музей. Я з першого дня цієї історії виступав проти цієї оренди. Ви уявляєте парадокс: там, де поляки катували козаків – зараз смажать ребра. Це знущання з історії міста та українців», – зазначив Потюк.



Універмаг за копійки



Не менш скандальною був продаж приміщень колишнього універмагу, що на площі Ринок, 32, де зараз знаходиться «Театр пива «Правда». Це приміщення порівну належало Львівській міській раді та Львівській обласній раді. Свою половину ЛМР продала у 2013 році ПрАТ «Львівський універмаг «На ринку».Універмаг тоді зголосився купити Олексій Курилишин – чоловік куми Садового. Оцінку майна проводив ще один родич мера – Андрій Сарахманевич.



Зрештою, квадратний метр міська рада продала за смішною ціною – 439 доларів за квадрат.



За приміщення площею 1850 метрів квадратних місто отримало всього 812 150 доларів. А ринкова ціна універмагу – щонайменше 5 мільйонів доларів! Відчуваєте різницю? Ця ж компанія у 2017 році викупила і решту універмагу в Львівської обласної ради теж за невисокою ціною – 1500 дол. за метр квадратний. «Всі знають, що стала ціна на площі Ринок – це 3-5 тисяч доларів за метр квадратний. Незалежно від того, виходить вікно на вулицю чи у двір», – розповів колишній працівник управління комунальної власності Львівської міської ради Анатолій Семенюк. З цієї корупційної історії львівські активісти навіть зняли кумедне відео і поширили його в мережі Фейсбук.



Депутат Львівської міської ради Маркіян Лопачак у зв’язку з цим наголошує, що такі маніпуляції – це пряме підтвердження того, що компанія «!Фест» є наближеною до міського голови Садового та його родини.



«У Львівській міській раді постійно лобіюють інтереси цієї компанії. Історія із універмагом на площі Ринок – пряме тому підтвердження. Родичі мера міста оцінили приміщення, чоловік куми викупив, а функціонує, судячи із заяв власників, прибутковий заклад громадського харчування. Чим вам не приклад кумівства та кругової поруки у Львові?», – пояснив Лопачак.



Пожежі та отруєння



У закладах громадського харчування «!Фест» ймовірно через порушення санітарних та безпекових норм не рідко трапляються пожежі та масові отруєння.



Так, 6 листопада 2012 року, сталася пожежа в Бернардинському дворику, в сумнозвісному кафе, де знаходиться приймальня уже депутата від БПП Ар’єва.



У травні 2015 року туристи та гості міста масово отруїлись у «Театрі пива «Правда». Тоді з’ясувалось, що у ТзОВ «Ресторація «На ринку» були порушені терміни реалізації продукції та напівфабрикатів, не дотримано режиму термічної обробки кулінарних виробів із м’яса, а в цілому і режиму санітарної обробки обладнання й інвентарю; було зафіксовано незадовільний санітарно-гігієнічний режим виробництва.



А вже у 2016 році масове отруєння сталось у їдальні Українського католицького університету, котру обслуговує той же «!Фест». Тоді постраждало 18 осіб, усі вони були госпіталізовані.



«У Львові «!Фест» цікавить перш за все туристів, оскільки там зробили ставку на креативний підхід, а щодо якості харчування у закладі – тут є питання. У закладах цієї мережі дійсно часто трапляються отруєння, про деякі ми можемо й не знати, оскільки у цих ресторанах, здебільшого харчуються туристи», – розповів ІА «Вголосу» політичний оглядач, львів’янин Юрій Ситник.



Погрози та хабарі



У Львові активно протидіяв мережі закладів громадського харчування «!Фест» колишній керівник управління охорони культурної спадщини Львівської ОДА Валерій Потюк. Через це чиновник позбувся посади та автомобіля, котрий йому спалили.



«Діяльність цієї мережі закладів громадського харчування – це яскравий приклад, як корупція нищить історію. Діяли вони дуже цинічно. Якщо власникам цього холдингу я не підписував документи, то вони їхали у Київ та підписували там. Коли у столиці відмовлялись щось погоджувати, тоді особисто телефонував голова Львівської ОДА та просив за цих горе-бізнесменів. Їхню діяльність лобіювали народні депутати України від різних фракцій, котрі зараз у Парламенті, починаючи від «Самопомочі» та закінчуючи БПП», – згадує Валерій Потюк.



Валерій Потюк стверджує: щоб звільнити його із займаної посади, власники «!Фесту» занесли чималу суму грошей певним посадовцям.



«Історія мого протистояння цій компанії почалась із незаконного побудованого ресторану «М’яса та справедливости» в Бернардинському дворі. Це м’ясо готували, подавали та продавали просто у приймальні народного депутата Володимира Ар’єва. Відбувається це і зараз. Це робиться для того, щоб контролюючі органи не могли перевірити, а виконавча служба не змогла знести незаконну споруду. Коли я почав говорити, мовляв це якесь знущання з мешканців Львова та законів України, Ар’єв звернувся до голови Львівської ОДА з проханням звільнити мене, мовляв я не відповідаю займаній посаді. Потім я воював із незаконною забудовою на площі Ринок, 10. За це з мене зробили «рейдера» та чиновника, котрий «воює із чесними бізнесменами», – наголошує Валерій Потюк.



Екс-чиновник Львівської ОДА зазначає, що ще більші проблеми у нього почались тоді, коли він намагався захистити музей «Арсенал» від відкриття там «Реберні».



«Історія із «Ребернею» у музеї «Арсенал» – це найстрашніше, що могло статись. У місці, де поляки утримували та катували гайдамаків, зараз смажать ребра. Це – жахаюча неповага до свого минулого. Саме через це протистояння з власниками «!Фесту» мене звільнили з роботи. Мені передавали слова власників «!Фесту», котрі поклялися, що «зроблять усе, щоб Потюк більше не працював в історико-охоронному середовищі». Я навіть знаю, кому вони платили хабарі, щоб мене звільнили з посади. Оскільки підстав для звільнення не було, у Львівській ОДА ліквідували управління, де я працював, замінивши його невеличким управлінням у складі департаменту, де сьогодні працює аж три людини. І це при тому, що у нас є понад шість тисяч пам’яток історії, з яких лише 56 мають офіційний статус. Це – смішно. Наша архітектурна спадщина існує лише для того, щоб горе-чиновники, нечесні підприємці наживались на ній.



Я десятою дорогою зараз минаю усі заклади «!Фесту» та рекомендую це робити усім. Знущання з історичного середовища, нехтування правилами, низькоякісна їжа та перетворення культурного міста у суцільний генделик – ось чим займається ця компанія. Львів – місто архітектури, культури перетворюють у місто «п’яної вишні» та смажених ребер. Це низько. Але, зрештою, при такому очільнику міста, як Садовий, корупція та цинізм – норма», – наголосив Валерій Потюк

- Гостра правда com.ua