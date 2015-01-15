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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 гру, 2019 11:55
Адреса новобудови: м.Львів, вул. Стрийска, 108
Хто будує
Генпідрядник: ТОВ "Будівельна компанія "ВІП-АЛЬЯНС"
Замовник: ТзОВ "Будівельна кераміка Львова"
Девелопер: ТОВ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ "МОЯ КРАЇНА"
Клас житла: Бізнес
Кількість квартир - 609
Кількість будинків, паркінги: 11 будинків різної поверховості (8-16), гостьовий (300 місць зовнішнього паркінгу), підземний (288 паркомісць, з ліфтом, із зарядними станціями для електромобілів).
Технічні характеристики новобудови: Монолітно-каркасна. Зовнішні стіни — керамоблок типу Parotherm, міжквартирні стіни — цеглата (250 мм). Зовнішній фасад: утеплення — мінвата (150 мм), оздоблення — шумопоглинаючий та «дихаючий» вентильований фасад. Структорований склофасад з гартованим та тонованим склом.
Територія: 2 га
типовий мегатермітник, ззаду ще будують 5-16поверхових секцій замість спорткомплексу, спереду у сторону Персенківки на місці ЛАЗу має бути цілий житловий масив і збоку на місці Вільної України ще один комплекс будинків.
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