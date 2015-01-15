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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 446447448449
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:59

Всем привет, кто-то покупал квартиру в ЖК Національний?
Ubah
 
Повідомлень: 3
З нами з: 30.11.19
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 11:55

  Ubah написав:Всем привет, кто-то покупал квартиру в ЖК Національний?


Адреса новобудови: м.Львів, вул. Стрийска, 108

Хто будує
Генпідрядник: ТОВ "Будівельна компанія "ВІП-АЛЬЯНС"
Замовник: ТзОВ "Будівельна кераміка Львова"
Девелопер: ТОВ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ "МОЯ КРАЇНА"

Клас житла: Бізнес

Кількість квартир - 609

Кількість будинків, паркінги: 11 будинків різної поверховості (8-16), гостьовий (300 місць зовнішнього паркінгу), підземний (288 паркомісць, з ліфтом, із зарядними станціями для електромобілів).

Технічні характеристики новобудови: Монолітно-каркасна. Зовнішні стіни — керамоблок типу Parotherm, міжквартирні стіни — цеглата (250 мм). Зовнішній фасад: утеплення — мінвата (150 мм), оздоблення — шумопоглинаючий та «дихаючий» вентильований фасад. Структорований склофасад з гартованим та тонованим склом.

Територія: 2 га



типовий мегатермітник, ззаду ще будують 5-16поверхових секцій замість спорткомплексу, спереду у сторону Персенківки на місці ЛАЗу має бути цілий житловий масив і збоку на місці Вільної України ще один комплекс будинків.
jump
 
Повідомлень: 2455
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 505 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 15:33

  jump написав:
  Ubah написав:Всем привет, кто-то покупал квартиру в ЖК Національний?


Адреса новобудови: м.Львів, вул. Стрийска, 108

Хто будує
Генпідрядник: ТОВ "Будівельна компанія "ВІП-АЛЬЯНС"
Замовник: ТзОВ "Будівельна кераміка Львова"
Девелопер: ТОВ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ "МОЯ КРАЇНА"

Клас житла: Бізнес

Кількість квартир - 609

Кількість будинків, паркінги: 11 будинків різної поверховості (8-16), гостьовий (300 місць зовнішнього паркінгу), підземний (288 паркомісць, з ліфтом, із зарядними станціями для електромобілів).

Технічні характеристики новобудови: Монолітно-каркасна. Зовнішні стіни — керамоблок типу Parotherm, міжквартирні стіни — цеглата (250 мм). Зовнішній фасад: утеплення — мінвата (150 мм), оздоблення — шумопоглинаючий та «дихаючий» вентильований фасад. Структорований склофасад з гартованим та тонованим склом.

Територія: 2 га



типовий мегатермітник, ззаду ще будують 5-16поверхових секцій замість спорткомплексу, спереду у сторону Персенківки на місці ЛАЗу має бути цілий житловий масив і збоку на місці Вільної України ще один комплекс будинків.

Пока лучше варианта не нашел во Франковском районе с ценой до 1к$ за кв.м. и с хорошей локацией.
В том же ЖК Америка еще куда побольше муравейник будет
Ubah
 
Повідомлень: 3
З нами з: 30.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 446447448449
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