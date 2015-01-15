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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 446447448449
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:15

  Квесторе_поверніться написав:
  Ethereum написав:
  Ubah написав:Всем привет, кто-то покупал квартиру в ЖК Національний?



Ну я купив і задоволений.
Квартира навіть з пожарозахистом.
Здам ІТ з Гоогла легко за пару років.
Вид на горіховий гай.

Яка адреса...якщо не секрет?

вже й тут Зображення
біля озера воно,а вид на горіховий гай теж є
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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  #<1 ... 446447448449
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