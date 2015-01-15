вже й тут
біля озера воно,а вид на горіховий гай теж є
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:15
вже й тут
біля озера воно,а вид на горіховий гай теж є
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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