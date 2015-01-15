вже й тут
біля озера воно,а вид на горіховий гай теж є
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:15
вже й тут
біля озера воно,а вид на горіховий гай теж є
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:30
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:42
Єдиний у Львові навчальний автодром забудували житлом
Посеред автодрому уже збудували дев’ятиповерхівку, хочуть звести ще два будинки
Додано: Пон 02 гру, 2019 18:28
Стрийська 108 вроді.
Пока більше не буду інвестувати,бо треба чекати як зашкодить країні зеленобока гусінь, бо час важкий ,контра на вулиці себе вільно почуває.
Додано: Пон 02 гру, 2019 18:48
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Нагадую про голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Конкурс триває з 25.11.19 по 08.12.19.
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