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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 446447448449
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:15

  Квесторе_поверніться написав:
  Ethereum написав:
  Ubah написав:Всем привет, кто-то покупал квартиру в ЖК Національний?



Ну я купив і задоволений.
Квартира навіть з пожарозахистом.
Здам ІТ з Гоогла легко за пару років.
Вид на горіховий гай.

Яка адреса...якщо не секрет?

вже й тут Зображення
біля озера воно,а вид на горіховий гай теж є
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:30

  Ethereum написав:
  Ubah написав:Всем привет, кто-то покупал квартиру в ЖК Національний?



Ну я купив і задоволений.
Квартира навіть з пожарозахистом.
Здам ІТ з Гоогла легко за пару років.
Вид на горіховий гай.


протипожежний захист...
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:42

Єдиний у Львові навчальний автодром забудували житлом

Посеред автодрому уже збудували дев’ятиповерхівку, хочуть звести ще два будинки
https://zaxid.net/yediniy_u_lvovi_avtod ... m_n1492026
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:28

  Квесторе_поверніться написав:
  Ethereum написав:
  Ubah написав:Всем привет, кто-то покупал квартиру в ЖК Національний?



Ну я купив і задоволений.
Квартира навіть з пожарозахистом.
Здам ІТ з Гоогла легко за пару років.
Вид на горіховий гай.

Яка адреса...якщо не секрет?


Стрийська 108 вроді.
Пока більше не буду інвестувати,бо треба чекати як зашкодить країні зеленобока гусінь, бо час важкий ,контра на вулиці себе вільно почуває.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:48

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Нагадую про голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Конкурс триває з 25.11.19 по 08.12.19.
Faceless
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  #<1 ... 446447448449
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