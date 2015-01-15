Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:15
Квесторе_поверніться написав: Ethereum написав: Ubah написав:
Всем привет, кто-то покупал квартиру в ЖК Національний?
Ну я купив і задоволений.
Квартира навіть з пожарозахистом.
Здам ІТ з Гоогла легко за пару років.
Вид на горіховий гай.
Яка адреса...якщо не секрет?
вже й тут
біля озера воно,а вид на горіховий гай теж є
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Додано: Пон 02 гру, 2019 17:30
Ethereum написав: Ubah написав:
Всем привет, кто-то покупал квартиру в ЖК Національний?
Ну я купив і задоволений.
Квартира навіть з
пожарозахистом.
Здам ІТ з Гоогла легко за пару років.
Вид на горіховий гай.
протипожежний захист...
jump
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Додано: Пон 02 гру, 2019 17:42
Посеред автодрому уже збудували дев’ятиповерхівку, хочуть звести ще два будинки
https://zaxid.net/yediniy_u_lvovi_avtod ... m_n1492026
jump
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Додано: Пон 02 гру, 2019 18:28
Квесторе_поверніться написав: Ethereum написав: Ubah написав:
Всем привет, кто-то покупал квартиру в ЖК Національний?
Ну я купив і задоволений.
Квартира навіть з пожарозахистом.
Здам ІТ з Гоогла легко за пару років.
Вид на горіховий гай.
Яка адреса...якщо не секрет?
Стрийська 108 вроді.
Пока більше не буду інвестувати,бо треба чекати як зашкодить країні зеленобока гусінь, бо час важкий ,контра на вулиці себе вільно почуває.
Ethereum
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Додано: Пон 02 гру, 2019 18:48
Нагадую про голосування за кращого на форумі:
Фінансовий гуру Finance.UA
Конкурс триває з 25.11.19 по 08.12.19.
Faceless
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Додано: Пон 02 гру, 2019 23:25
Ethereum написав: Квесторе_поверніться написав: Ethereum написав:
Ну я купив і задоволений.
Квартира навіть з пожарозахистом.
Здам ІТ з Гоогла легко за пару років.
Вид на горіховий гайю
Яка адреса...якщо не секрет?
Стрийська 108 вроді.
...
Цікаво, як воно в квартирі буде відчуватись, коли поїзд поруч проїжджає?
smovch
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Додано: Сер 04 гру, 2019 18:00
щось тема заглохла /
Вже десь з півроку читаю дану тему - дуже актуальну і головне важливу інфу надають користувачі які тут відписуються/ Ще кортілось взнати щодо ЖК Білий Шоколад в Львові П/С/ До речі а де пропав пан Акурт ?
andriybv
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