Додано: Нед 08 гру, 2019 14:08

В мене мама вклала 15к грн. Я був обурений. Казав що краще б бакси купила. Але вкладене вже відбила. І курс просів. І ще внеї сертифікат на цю суму є. Можна купити їх прикраси.







Sent from my iPhone using Tapatalk