|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 08 гру, 2019 13:28
V2 написав:Долярчик
В чому фішка?
Класична піраміда?
- так, я б навіть, сказав, що ЖОРСТКА піраміда, бо дають від 8% ТИЖНЕВИХ! - НЕ РІЧНИХ!!!
- але, покищо схема/піраміда робоча, бо отих 7дол - вже отримав у гривнях на КДВ!
- доречі, не в курсі, який час "відкликання" платежу, якщо раптом вони б хотіли назад забрати свої кошти?
- ну типу заявлять банку, що типу "помилились, переплутали номер картки"?
( бо щось не хочу по 100грн знімати..... вже хоч нехай набереться з 500)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7320
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 485 раз.
- Подякували: 491 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 гру, 2019 13:36
Квесторе_поверніться написав:Долярчик
, а скільки вже вдалося вивести з 7 доларів?
... читайте допис вище....
- знайомі, то регулярно знімають з банківської карти ті % і....... далі вкладають в ту піраміду
- я ледь себе стримую, щоб не залізти туди хоча б на 10тис.грн
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7320
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 485 раз.
- Подякували: 491 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 гру, 2019 13:45
Долярчик написав: V2 написав:Долярчик
В чому фішка?
Класична піраміда?
- так, я б навіть, сказав, що ЖОРСТКА піраміда, бо дають від 8% ТИЖНЕВИХ! - НЕ РІЧНИХ!!!
- але, покищо схема/піраміда робоча, бо отих 7дол - вже отримав у гривнях на КДВ!
- доречі, не в курсі, який час "відкликання" платежу, якщо раптом вони б хотіли назад забрати свої кошти?
- ну типу заявлять банку, що типу "помилились, переплутали номер картки"?
( бо щось не хочу по 100грн знімати..... вже хоч нехай набереться з 500)
А податки платять?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 30581
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1529 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 гру, 2019 13:52
Квесторе_поверніться написав:
А податки платять?
... а як дізнатись?
- та й у них є сайт нормальни(наче).... гляньте самі
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7320
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 485 раз.
- Подякували: 491 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 гру, 2019 14:05
Долярчик написав:
бо щось не хочу по 100грн знімати..... вже хоч нехай набереться з 500
На Приват вклад.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 30581
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1529 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 гру, 2019 14:08
В мене мама вклала 15к грн. Я був обурений. Казав що краще б бакси купила. Але вкладене вже відбила. І курс просів. І ще внеї сертифікат на цю суму є. Можна купити їх прикраси.
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
fis
-
-
- Повідомлень: 246
- З нами з: 06.12.09
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 гру, 2019 14:10
І ні. Я не закликаю вкладатися. Це реальна піраміда.
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
fis
-
-
- Повідомлень: 246
- З нами з: 06.12.09
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 гру, 2019 14:18
fis написав:
В мене мама вклала 15к грн. Я був обурений. Казав що краще б бакси купила. Але вкладене вже відбила. І курс просів. І ще внеї сертифікат на цю суму є. Можна купити їх прикраси.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ок. Раді за Вашу Маму...ось чи стримається вона від подальших вкладень?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 30581
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1529 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 гру, 2019 15:02
Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
бо щось не хочу по 100грн знімати..... вже хоч нехай набереться з 500
На Приват вклад.
... з КДВ перекидати без комісій?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7320
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 485 раз.
- Подякували: 491 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 гру, 2019 15:05
Квесторе_поверніться написав: fis написав:
В мене мама вклала 15к грн. Я був обурений. Казав що краще б бакси купила. Але вкладене вже відбила. І курс просів. І ще внеї сертифікат на цю суму є. Можна купити їх прикраси.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ок. Раді за Вашу Маму...ось чи стримається вона від подальших вкладень?
... ото то!
- моя знайома, мало того що всі % і початкову суму(7 чи 10тис) вкладає назад в ту піраміду, так ще й всю свою сім'ю втягнула(чоловіка/сина/доньку)
- найбільше ризикова у них донька - вклала 50тис.грн!
п. с.
... потрібно за тою пірамідою слідкувати! - якщо десь знову відкриють свій магазин - то можна теж ризикнути на 10-20тис.
- а так, то лячно..... - бо шалено заганяють акціями і розігруванням призів(авто/гроші/путівки) до Нового року!
- а там, хто зна..... може і "усьо"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7320
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 485 раз.
- Подякували: 491 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4981
|554111
|
Нед 08 гру, 2019 13:01
akurt
|
|224
|32357
|
|
|213
|72022
|
|