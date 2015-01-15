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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 448449450451
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 13:28

  V2 написав:Долярчик
В чому фішка?
Класична піраміда?

- так, я б навіть, сказав, що ЖОРСТКА піраміда, бо дають від 8% ТИЖНЕВИХ! - НЕ РІЧНИХ!!! :shock:
- але, покищо схема/піраміда робоча, бо отих 7дол - вже отримав у гривнях на КДВ!

- доречі, не в курсі, який час "відкликання" платежу, якщо раптом вони б хотіли назад забрати свої кошти?
- ну типу заявлять банку, що типу "помилились, переплутали номер картки"? :?:
( бо щось не хочу по 100грн знімати..... вже хоч нехай набереться з 500)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 13:36

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, а скільки вже вдалося вивести з 7 доларів?

... читайте допис вище....

- знайомі, то регулярно знімають з банківської карти ті % і....... далі вкладають в ту піраміду :mrgreen:
- я ледь себе стримую, щоб не залізти туди хоча б на 10тис.грн :oops:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 13:45

  Долярчик написав:
  V2 написав:Долярчик
В чому фішка?
Класична піраміда?

- так, я б навіть, сказав, що ЖОРСТКА піраміда, бо дають від 8% ТИЖНЕВИХ! - НЕ РІЧНИХ!!! :shock:
- але, покищо схема/піраміда робоча, бо отих 7дол - вже отримав у гривнях на КДВ!

- доречі, не в курсі, який час "відкликання" платежу, якщо раптом вони б хотіли назад забрати свої кошти?
- ну типу заявлять банку, що типу "помилились, переплутали номер картки"? :?:
( бо щось не хочу по 100грн знімати..... вже хоч нехай набереться з 500)

А податки платять? :wink:
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 13:52

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Квесторе_поверніться написав:А податки платять?

... а як дізнатись?

- та й у них є сайт нормальни(наче).... гляньте самі ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:05

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:бо щось не хочу по 100грн знімати..... вже хоч нехай набереться з 500

На Приват вклад.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:08

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

В мене мама вклала 15к грн. Я був обурений. Казав що краще б бакси купила. Але вкладене вже відбила. І курс просів. І ще внеї сертифікат на цю суму є. Можна купити їх прикраси.



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fis
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

І ні. Я не закликаю вкладатися. Це реальна піраміда.


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fis
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 14:18

  fis написав:В мене мама вклала 15к грн. Я був обурений. Казав що краще б бакси купила. Але вкладене вже відбила. І курс просів. І ще внеї сертифікат на цю суму є. Можна купити їх прикраси.



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Ок. Раді за Вашу Маму...ось чи стримається вона від подальших вкладень?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 15:02

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:бо щось не хочу по 100грн знімати..... вже хоч нехай набереться з 500

На Приват вклад.

... з КДВ перекидати без комісій?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 15:05

  Квесторе_поверніться написав:
  fis написав:В мене мама вклала 15к грн. Я був обурений. Казав що краще б бакси купила. Але вкладене вже відбила. І курс просів. І ще внеї сертифікат на цю суму є. Можна купити їх прикраси.



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Ок. Раді за Вашу Маму...ось чи стримається вона від подальших вкладень?

... ото то!
- моя знайома, мало того що всі % і початкову суму(7 чи 10тис) вкладає назад в ту піраміду, так ще й всю свою сім'ю втягнула(чоловіка/сина/доньку)
- найбільше ризикова у них донька - вклала 50тис.грн!

п. с.
... потрібно за тою пірамідою слідкувати! - якщо десь знову відкриють свій магазин - то можна теж ризикнути на 10-20тис.
- а так, то лячно..... - бо шалено заганяють акціями і розігруванням призів(авто/гроші/путівки) до Нового року!
- а там, хто зна..... може і "усьо" :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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