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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 450451452453
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 09:12

На Сихові планують збудувати 9-16 поверхівки та торговий центр

На вулиці Соняшниковій у Львові планують збудувати 9-ти та 16-ти поверхівку й торговий центр. Про це йдеться в детальному плані території району вул.Соняшникової, вул.Сихівської та залізничної колії, який оприлюднили на сайті ЛМР.
Детальний план охоплює територію 0,8 га, де розташовані колиші промислові споруди «Львівводоканалу». Тепер вони перебувають у власності ПП «Корт-Сервіс», яке й збирається вести нове будівництво в районі. У липні депутати ЛМР надали підприємству дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою ділянки на Соняшниковій, 32.

На Соняшниковій планують розмістити житлово – громадський комплекс із підземним паркінгом на 96 місць, а також житлові 9-16-поверхівоки. Нові багатоповерхівки будуть розрахованін на 180 квартир.

Крім цього, детальний план передбачає реконструкцію вулиці Лірницької, зокрема її розширення до 10 м та облаштування велодоріжки. Велорух має з’явитись й на Соняшниковій.

У детальному плані зазначається, що його необхідно приєднати до міського Стрийського водогону та каналізації. Реалізувати плани планують за 10 років, першу чергу – за 5 років.
http://tvoemisto.tv/news/na_syhovi_plan ... 05022.html
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