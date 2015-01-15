На вулиці Соняшниковій у Львові планують збудувати 9-ти та 16-ти поверхівку й торговий центр. Про це йдеться в детальному плані території району вул.Соняшникової, вул.Сихівської та залізничної колії, який оприлюднили на сайті ЛМР.
Детальний план охоплює територію 0,8 га, де розташовані колиші промислові споруди «Львівводоканалу». Тепер вони перебувають у власності ПП «Корт-Сервіс», яке й збирається вести нове будівництво в районі. У липні депутати ЛМР надали підприємству дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою ділянки на Соняшниковій, 32.
На Соняшниковій планують розмістити житлово – громадський комплекс із підземним паркінгом на 96 місць, а також житлові 9-16-поверхівоки. Нові багатоповерхівки будуть розрахованін на 180 квартир.
Крім цього, детальний план передбачає реконструкцію вулиці Лірницької, зокрема її розширення до 10 м та облаштування велодоріжки. Велорух має з’явитись й на Соняшниковій.
У детальному плані зазначається, що його необхідно приєднати до міського Стрийського водогону та каналізації. Реалізувати плани планують за 10 років, першу чергу – за 5 років.