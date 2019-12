Додано: Вів 10 гру, 2019 18:41

З липня 2017 по серпень 2019 року виконавчий комітет Львівської міської ради видав 209 містобудівних умов та обмежень (МОУ) на багатоповерхове житлове будівництво у Львові. З них 72 МУО, тобто 35% розділили лише шість груп компаній. «Наші гроші. Львів» проаналізували, хто у Львові будує найбільше житла.Avalon всіх витіснивНайактивнішим забудовником Львова виявилась група компаній «Авалон». Протягом останніх трьох років ця компанія отримала від виконкому міськради Львова погодження на 26 нових будівництв. І майже – всі з порушеннями генплану та зонінгу.Уособленням групи компаній «Авалон» у Львові вважається депутат Львівської міської ради, власник «Винниківської тютюнової фабрики» Григорій Козловський. Проте його право власності ґрунтується виключно на його словах, адже Григорій Козловський офіційно не фігурує серед засновників жодної з афільованих до Avalon структур. Про те, що він є одним з власників, вперше заявив він сам на одному з засідань виконавчого комітету, під час якого фірма отримувала містобудівні умови та обмеження.Офіційним власником та генеральним директором флагманської компанії групи Avalon Inc є 37-річний дніпрянин Дмитро Палієнко. За даними Асоціації західноукраїнських забудовників, Палієнко у 2016 році став фінансовим директором компанії Avalon Inc, а у 2019 – генеральним. Раніше він працював у фінансовому департаменті компанії «Інтерпайп» Віктора Пінчука.Богдан Копитко більше відомий у Львові як власник ПАТ «Львівський холодокомбінат», що випускає морозиво ТМ «Лімо», та колишній кримінальний авторитет. Також саме йому належала єдина у Львова багатоповерхівка, яка була знесена як незаконне будівництво. Нагадаємо, це будинок на Личаківській, 259, який збудувала компанія Копитка «Лідер Моноліт». Невдалим для забудовника було і будівництво ЖК Diplomat Tower, яке здійснювала фірма «Горизонт захід 1», і яке на сьогодні заморожене, оскільки мерія офіційно визнала його незаконним.Проте інші пов’язані з ним компанії сьогодні вже більш успішні в будівництві. За останні два роки ПАТ «Торговий центр «А» та ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство-14630» отримали загалом 16 МУО на будівництво. Вони будують житловий комплекс Dolce Vita на вулиці, Залізнична, 7, а також ЖК 5th Avenue на Городницькій.Бенефіціари акціонерного товариства «Торговий центр «А» приховані за КУА «Євроінвест». Але директором є Андрій Максимець, який також є засновником обслуговуючих кооперативів «Житлово-будівельний кооператив «Дольче віта» та «5-те авеню Львів» разом з юристкою Богдана Копитка Наталією Барбадин-Дунець.Мільйонер з ТрускавцяТретьою компанією за кількістю отриманих містобудівних умов, отриманих протягом останніх двох років, є ПАТ «Львівський інструментальний завод». Попри невідповідну назву, ця не надто публічна компанія отримала дозволи на 12 новобудов у Львові. Зокрема, компанія будує житлові комплекси під маркою Greenville. Це житлові комплекси Greenville Park Lviv на Замарстинівській, 170, «Місто трав» на Кульпарківська 226 та відома «Добра оселя», на вулиці Княгині Ольги, 1/5.Серед бенефіціарів акціонерного товариства є колись один з найбільших девелоперів Західної України власник компанії «ТКС» трускавчанин Іван Торський. Ще 7 років тому він входив до списку найбагатших українців, а журнал «Фокус» оцінював його статки у 337 млн доларів. У 2008 році Торський став відомим на всю Україну через перестрілку зі своїм бізнес-партнером Володимиром Говірком. Перестрілка співпала з часом, коли у компанії ТКС почались фінансові проблеми. Але до того вона встигла збудувати у Трускавці курортний готель «Лісова пісня», який викликав скандал через несанкціоноване підключення до місцевої каналізації.Сьогодні в ПАТ «Львівський інструментальний завод» Івану Торському належить частка у понад 30% через ТОВ «Компанія-ТКС», яке є засновником ТОВ «Арттехбуд», що володіє основним пакетом акцій акціонерного товариства. Значною часткою володіє також мешканець Київської області Олександр Ягельський, який є співвласником кількох девелоперських компаній в Києві.Троє четвертихЧетверте місце серед львівських будівельників житла розділили відразу три групи компаній.Одна з них підконтрольна кримінальному авторитету та одному з колишніх фінансистів ВО «Свобода» Володимирові Дідуху. Афільовані з ним фірми «Дюк ЛТД» та «Каньйон» разом отримали шість містобудівних умов.Співзасновницею ТОВ «Дюк ЛТД» є Наталя Сліпченко, дружина Володимира Дідуха. А «Каньйоном» співволодіє її бізнес-партнерка Наталія Щадило, яка більше відома як співвласниця «Краківського ринку». Крім того, жінок пов’язує давня родинна дружба та спільний бізнес їх чоловіків. Свого часу чоловік Наталії Щадило Ігор Щадило був бізнес-партнером свободівця Ігоря Кривецького та Максима Дідуха. Разом вони були власниками ТОВ «Мангусти», основним видом діяльності якого було «діяльність приватних охоронних служб».Тепер Володимир Дідух контролює будівництво ЖК Plus, яке веде «Дюк ЛТД» на вулиці Малоголосківській, та виконує вимоги мирової угоди з мерією для узаконення зведеного без документів ЖК «Галіція», на вулиці Шевченка, 307 а, що веде ТОВ «Каньйон». Нагадаємо, навесні поточного року фірма уклала з мерією мирову угоду, згідно з якої мають віддати певну кількість квартир місту, сплатити штрафи за незаконне будівництво та привести документи до ладу.Колись один з найбільших забудовників Західної України Володимир Зубик та його компанія «Інтергал-Буд» також посіли третє місце в рейтингу з шістьма дозволами на будівництво. Сьогодні компанія набагато більше будує в Києві, а у Львові інтереси групи представлені фірмами «Патриаком» та «Резерв плюс». Найбільшим проектом групи наразі є ЖК Семицвіт на вулиці Шевченка, 60.Непублічна особа Любов Феник, яка є співвласницею групи компаній «Глобус Груп», також є серед лідерів ринку. Приватне підприємство «Західшляхрембуд» та «Глобус Буд», що об’єднані спільними власниками та брендом, загалом теж отримали шість містобудівних на будівництво. Вони ведуть будівництво ЖК Washington City на розі вулиць Вашингтоната Зеленої. А на вулиці Мечнікова, 16 «Глобус Буд» будує ЖК Globus Cental Park разом із головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.Малоголосківські будівельникиП’яте місце в рейтингу посіли п’ять компаній, кожна з п’ятьма будівництвами. Четверо з цих забудовників будують в одному з найбільш скандальних, з точки зору кількості конфліктів, районі вулиць Малоголосківська та Під Голоско. Нагадаємо, саме тут відбувається найбільше протестів мешканців щодо щільності житлової забудови та відсутності інфраструктури.Зокрема, дозвіл на зведення п’яти багатоповерхівок тут отримала компанії «Плюс Інвест Девелопмент», яка належить Орестові Луцишину, Назарові Симаничу та Богданові Продивусу. Родина останнього володіє також готелем «Львів».Також п’ять містобудівних умов та обмежень має «Львівська інвестиційна компанія», директором та співвласником якої є Назарій Бербека, син колишнього голови ДПА у Львівській області Володимира Бербеки. Також засновниками компанії є львів’янин Тарас Дідик, засновник торгової марки «Нова оселя» та киянин Олександр Потернак, який водночас є директором з буріння компанії «Нафтогаз».Івано-франківець Олександр Островський з компаньйоном львів’янином Василем Левицьким також будують на вулиці Під Голоско. Два їх підприємства «Лев Девелопмент» та «Зодчий 2010» отримали дозволи на п’ять будинків. Компанія, до речі, прописана в Івано-Франківську, а у Львові бізнесмени заснували ще одну компанію з надзвичайно схожою назвою ««Лев ДевелопментС».Будує тут і компанія «Львів Буд Покізол», що належить колишньому львів’янину, а тепер громадянину Канади, Андрію Лозинському, який свого часу заснував чи не першу у Львові консалтингову компанію для допомоги емігрантам «Еміграційний Міст –Україна». Другим засновником є Роман Жишко, який також володіє заводом з виробництва пінопласту.Один житловий комплекс «Соняшник» з п’яти будинків збудує в районі Рясне компанія Сергія Корнята «СКБ-Захід».Хто ще будуєЦікаво, що колись один з найбільших забудовників Львова компанія «Ріел» Ростислава Мельника за останні два роки не отримала нових містобудівних умов та обмежень. Щоправда, це зовсім не означає, що компанія зникла з ринку – лише нещодавно стартували продажі чотирьох нових житлових комплексів з портфеля компанії. Крім того, компанія активно будує в столиці.А от дещо несподіваним забудовником став банк «Львів», який будує житловий комплекс на Тернопільській, 42, який складатиметься з двох черг будівництва.Будівництвом також займається ресторатор та брат члена виконавчого комітету ЛМР Ореста Печенка – Руслан Печенко, його компанія «Ріел-майно» будує ЖК Resident Hall на вулиці Залізничній. А компанія рестораторів «!Фест» за аналізований період отримала лише один дозвіл на будівництво ЖК «Ґорґани» на Стрийській, хоча це вже не перший досвід компанії, вона активно будує у Львові.Аналіз отриманих дозволів на будівництво також свідчить про те, що у Львові багато хто займається будівництвом, але не системно – за два роки виконком видав 93 МУО фірмам та приватним особам, для яких це єдиний об’єкт багатоповерхового житлового будівництва.