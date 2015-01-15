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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 450451452453
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 11:51

  andriybv написав:Долярчик


П.С. я живу в Тернополі, в нас по ліквідних об'єктах нерухомості в новобудовах можна виходити в районі 15-20% річних. На даному ринку вже понад 8 років


Можна це якось відобразити у цифрах? Було б непогано і згадати район, чи будинок, чи вулицю..
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:03

  andriybv написав:Квесторе_поверніться
Недавно для родича (він за кордоном і немає часу цим займатись особисто ) взяв цікавий об'єкт ( в якості інвестиції ) - 2км квартира , 4 поверх новобудова моноліт , здача через 1,5 року . Площа 51 м2 , але досить простора , так як немає великого коридору і лоджій.
В сумі виходить 11500 грн за метр, до центру 10 хв пішки . За моїми розрахунками в довгостроково оренду вона зайде від 8,5 тис до 10 тис грн в місяць. Що в свою чергу покаже рентабельність в районі 18% .


51 метр моноліт?)) це ті кімнати, що шириною 2,15-2,3м?) Чи можливо біля поїзда?) чи чожливо біля «riverside”? Де немає ні садочку ні школи поряд, а лише вигляд на дерева і безліч комарів?. Бажаю вам успіху, но спустіться з небес... максимум 250-300 дол і то якщо завезете новеньку техніку та меблі.. і ще врахуйте, самі написали, що через 1,5 року здача. Можу дати хороших майстрів , які вам за 2-3 місяці зроблять ремонт ( в середньому робота 60дол/м.). + можу порекомендувати мебельщикіа, які за 30днів після затвердження проекту(майже будь-якої складності) за монтують вам меблі. І рахуйте 18 міс до здачі+3місяці для ремонту=потрібно чекати мінімум 20 місяців. Ви не будете в цей період мати нічого...
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:34

  Bolt написав:Долярчики і не таке схавають...

...а що, для злачі в оренду - піде! :mrgreen:
.... якщо орендатор Тарас, якому все - нормас! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 10 гру, 2019 12:38, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vasilii написав:І рахуйте 18 міс до здачі+3місяці для ремонту=потрібно чекати мінімум 20 місяців. Ви не будете в цей період мати нічого...

...просто люди не вміють ділити гроші на час!(чомусь, дехто справді не враховує "простой" 1,5-2р, через які аж тоді!!! - отримають перші % від вкладеної суми! )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:38

... перетягну це сюди.....

  Долярчик написав:
  Puente написав:[quote="
Та ну - порахуйте по-простому ... навіть 30000 баксів - це мінімум 5 років неперервної роботи у всьому себе обмежуючи ...( Це відкласти 500 в місяць ) Мало хто на таке здатен .
Ще тисяч 10-15 народ може наскладати . Більше - уже проблематично ...

... проблематично, але можна!
- просто людина має вибрати: або реально їй потрібна квартира, або ж їй краще жити сьогоденням і витрачати все/чи майже все - під нуль!

... от я ЖОРСТКО скирдував і, майже, у всьому себе обмежував.... і наскирдував за 7р. - 28тис.дол. - що дало змогу купити 50+м2 на котловані, але у ЧУДОВІЙ ЛОКАЦІЇ! - довкола купа садочків/шкіл/супермаркетів....базарчик....а за 200м ТРЦ!
- переробив у двуху, вкинувши в ремонт 10тис.дол - будматеріали/меблі/техніка(ремонт робив БЕЗ чужих майстрів, а власноруч з батьком)..... і..... вже недавно поселився!

п. с.
- головне, наскільки людина цілеспрямована і горить бажанням досягти своєї цілі/мети! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:41

З липня 2017 по серпень 2019 року виконавчий комітет Львівської міської ради видав 209 містобудівних умов та обмежень (МОУ) на багатоповерхове житлове будівництво у Львові. З них 72 МУО, тобто 35% розділили лише шість груп компаній. «Наші гроші. Львів» проаналізували, хто у Львові будує найбільше житла.

Avalon всіх витіснив

Найактивнішим забудовником Львова виявилась група компаній «Авалон». Протягом останніх трьох років ця компанія отримала від виконкому міськради Львова погодження на 26 нових будівництв. І майже – всі з порушеннями генплану та зонінгу.

Уособленням групи компаній «Авалон» у Львові вважається депутат Львівської міської ради, власник «Винниківської тютюнової фабрики» Григорій Козловський. Проте його право власності ґрунтується виключно на його словах, адже Григорій Козловський офіційно не фігурує серед засновників жодної з афільованих до Avalon структур. Про те, що він є одним з власників, вперше заявив він сам на одному з засідань виконавчого комітету, під час якого фірма отримувала містобудівні умови та обмеження.

Офіційним власником та генеральним директором флагманської компанії групи Avalon Inc є 37-річний дніпрянин Дмитро Палієнко. За даними Асоціації західноукраїнських забудовників, Палієнко у 2016 році став фінансовим директором компанії Avalon Inc, а у 2019 – генеральним. Раніше він працював у фінансовому департаменті компанії «Інтерпайп» Віктора Пінчука.
http://lviv.nashigroshi.org/2019/12/10/ ... -u-l-vovi/

Богдан Копитко більше відомий у Львові як власник ПАТ «Львівський холодокомбінат», що випускає морозиво ТМ «Лімо», та колишній кримінальний авторитет. Також саме йому належала єдина у Львова багатоповерхівка, яка була знесена як незаконне будівництво. Нагадаємо, це будинок на Личаківській, 259, який збудувала компанія Копитка «Лідер Моноліт». Невдалим для забудовника було і будівництво ЖК Diplomat Tower, яке здійснювала фірма «Горизонт захід 1», і яке на сьогодні заморожене, оскільки мерія офіційно визнала його незаконним.
Проте інші пов’язані з ним компанії сьогодні вже більш успішні в будівництві. За останні два роки ПАТ «Торговий центр «А» та ПАТ «Львівське автотранспортне підприємство-14630» отримали загалом 16 МУО на будівництво. Вони будують житловий комплекс Dolce Vita на вулиці, Залізнична, 7, а також ЖК 5th Avenue на Городницькій.

Бенефіціари акціонерного товариства «Торговий центр «А» приховані за КУА «Євроінвест». Але директором є Андрій Максимець, який також є засновником обслуговуючих кооперативів «Житлово-будівельний кооператив «Дольче віта» та «5-те авеню Львів» разом з юристкою Богдана Копитка Наталією Барбадин-Дунець.

Мільйонер з Трускавця

Третьою компанією за кількістю отриманих містобудівних умов, отриманих протягом останніх двох років, є ПАТ «Львівський інструментальний завод». Попри невідповідну назву, ця не надто публічна компанія отримала дозволи на 12 новобудов у Львові. Зокрема, компанія будує житлові комплекси під маркою Greenville. Це житлові комплекси Greenville Park Lviv на Замарстинівській, 170, «Місто трав» на Кульпарківська 226 та відома «Добра оселя», на вулиці Княгині Ольги, 1/5.

Серед бенефіціарів акціонерного товариства є колись один з найбільших девелоперів Західної України власник компанії «ТКС» трускавчанин Іван Торський. Ще 7 років тому він входив до списку найбагатших українців, а журнал «Фокус» оцінював його статки у 337 млн доларів. У 2008 році Торський став відомим на всю Україну через перестрілку зі своїм бізнес-партнером Володимиром Говірком. Перестрілка співпала з часом, коли у компанії ТКС почались фінансові проблеми. Але до того вона встигла збудувати у Трускавці курортний готель «Лісова пісня», який викликав скандал через несанкціоноване підключення до місцевої каналізації.

Сьогодні в ПАТ «Львівський інструментальний завод» Івану Торському належить частка у понад 30% через ТОВ «Компанія-ТКС», яке є засновником ТОВ «Арттехбуд», що володіє основним пакетом акцій акціонерного товариства. Значною часткою володіє також мешканець Київської області Олександр Ягельський, який є співвласником кількох девелоперських компаній в Києві.

Троє четвертих

Четверте місце серед львівських будівельників житла розділили відразу три групи компаній.

Одна з них підконтрольна кримінальному авторитету та одному з колишніх фінансистів ВО «Свобода» Володимирові Дідуху. Афільовані з ним фірми «Дюк ЛТД» та «Каньйон» разом отримали шість містобудівних умов.
Співзасновницею ТОВ «Дюк ЛТД» є Наталя Сліпченко, дружина Володимира Дідуха. А «Каньйоном» співволодіє її бізнес-партнерка Наталія Щадило, яка більше відома як співвласниця «Краківського ринку». Крім того, жінок пов’язує давня родинна дружба та спільний бізнес їх чоловіків. Свого часу чоловік Наталії Щадило Ігор Щадило був бізнес-партнером свободівця Ігоря Кривецького та Максима Дідуха. Разом вони були власниками ТОВ «Мангусти», основним видом діяльності якого було «діяльність приватних охоронних служб».

Тепер Володимир Дідух контролює будівництво ЖК Plus, яке веде «Дюк ЛТД» на вулиці Малоголосківській, та виконує вимоги мирової угоди з мерією для узаконення зведеного без документів ЖК «Галіція», на вулиці Шевченка, 307 а, що веде ТОВ «Каньйон». Нагадаємо, навесні поточного року фірма уклала з мерією мирову угоду, згідно з якої мають віддати певну кількість квартир місту, сплатити штрафи за незаконне будівництво та привести документи до ладу.

Колись один з найбільших забудовників Західної України Володимир Зубик та його компанія «Інтергал-Буд» також посіли третє місце в рейтингу з шістьма дозволами на будівництво. Сьогодні компанія набагато більше будує в Києві, а у Львові інтереси групи представлені фірмами «Патриаком» та «Резерв плюс». Найбільшим проектом групи наразі є ЖК Семицвіт на вулиці Шевченка, 60.
Непублічна особа Любов Феник, яка є співвласницею групи компаній «Глобус Груп», також є серед лідерів ринку. Приватне підприємство «Західшляхрембуд» та «Глобус Буд», що об’єднані спільними власниками та брендом, загалом теж отримали шість містобудівних на будівництво. Вони ведуть будівництво ЖК Washington City на розі вулиць Вашингтоната Зеленої. А на вулиці Мечнікова, 16 «Глобус Буд» будує ЖК Globus Cental Park разом із головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Малоголосківські будівельники

П’яте місце в рейтингу посіли п’ять компаній, кожна з п’ятьма будівництвами. Четверо з цих забудовників будують в одному з найбільш скандальних, з точки зору кількості конфліктів, районі вулиць Малоголосківська та Під Голоско. Нагадаємо, саме тут відбувається найбільше протестів мешканців щодо щільності житлової забудови та відсутності інфраструктури.

Зокрема, дозвіл на зведення п’яти багатоповерхівок тут отримала компанії «Плюс Інвест Девелопмент», яка належить Орестові Луцишину, Назарові Симаничу та Богданові Продивусу. Родина останнього володіє також готелем «Львів».

Також п’ять містобудівних умов та обмежень має «Львівська інвестиційна компанія», директором та співвласником якої є Назарій Бербека, син колишнього голови ДПА у Львівській області Володимира Бербеки. Також засновниками компанії є львів’янин Тарас Дідик, засновник торгової марки «Нова оселя» та киянин Олександр Потернак, який водночас є директором з буріння компанії «Нафтогаз».

Івано-франківець Олександр Островський з компаньйоном львів’янином Василем Левицьким також будують на вулиці Під Голоско. Два їх підприємства «Лев Девелопмент» та «Зодчий 2010» отримали дозволи на п’ять будинків. Компанія, до речі, прописана в Івано-Франківську, а у Львові бізнесмени заснували ще одну компанію з надзвичайно схожою назвою ««Лев ДевелопментС».

Будує тут і компанія «Львів Буд Покізол», що належить колишньому львів’янину, а тепер громадянину Канади, Андрію Лозинському, який свого часу заснував чи не першу у Львові консалтингову компанію для допомоги емігрантам «Еміграційний Міст –Україна». Другим засновником є Роман Жишко, який також володіє заводом з виробництва пінопласту.

Один житловий комплекс «Соняшник» з п’яти будинків збудує в районі Рясне компанія Сергія Корнята «СКБ-Захід».
Хто ще будує

Цікаво, що колись один з найбільших забудовників Львова компанія «Ріел» Ростислава Мельника за останні два роки не отримала нових містобудівних умов та обмежень. Щоправда, це зовсім не означає, що компанія зникла з ринку – лише нещодавно стартували продажі чотирьох нових житлових комплексів з портфеля компанії. Крім того, компанія активно будує в столиці.

А от дещо несподіваним забудовником став банк «Львів», який будує житловий комплекс на Тернопільській, 42, який складатиметься з двох черг будівництва.

Будівництвом також займається ресторатор та брат члена виконавчого комітету ЛМР Ореста Печенка – Руслан Печенко, його компанія «Ріел-майно» будує ЖК Resident Hall на вулиці Залізничній. А компанія рестораторів «!Фест» за аналізований період отримала лише один дозвіл на будівництво ЖК «Ґорґани» на Стрийській, хоча це вже не перший досвід компанії, вона активно будує у Львові.

Аналіз отриманих дозволів на будівництво також свідчить про те, що у Львові багато хто займається будівництвом, але не системно – за два роки виконком видав 93 МУО фірмам та приватним особам, для яких це єдиний об’єкт багатоповерхового житлового будівництва.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

vasilii

кімнати квадратні - кожна по 12/5 м2
за 250 доларів недавно здав в тому ж районі квартиру ( 48 м2 однушка перероблена в двушку)/ планування на 3 / ремонт на 3 теж / новободува / моноліт/
Так що думаю через 1/5 року в тому районі 2км повноціна без проблем буде здаватись за такі ж гроші
andriybv
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Квесторе_поверніться написав:Ок. Раді за Вашу Маму...ось чи стримається вона від подальших вкладень?

Маю надію що так. Вона мене перед фактом поставила минулого разу. Сам я не вкладався і не збираюсь.
fis
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:58

  fis написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ок. Раді за Вашу Маму...ось чи стримається вона від подальших вкладень?

Маю надію що так. Вона мене перед фактом поставила минулого разу. Сам я не вкладався і не збираюсь.

... тобто, Ви НЕ знаєте, чи Ваша мама продовжила вкладатись, чи припинила?
(як правило, люди докладають ще по-максимуму до отриманої суми і знову вкладають! -.... бо шалені %)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:01

... от, якби ж то знати, коли настане "судний день"?)))

... а зараз ще й акція!
- вже не 8, а 9% ТИЖНЕВИХ!!! :shock: :mrgreen:
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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