Водночас забруднена територія нічим не була огороджена і не охоронялася.
"Провівши виміри випаровування ртуті, отримали показник перевищення норми від 4-х до 16-ти разів на різних ділянках. Улітку показник сягає до 40 разів… Поруч збудували два житлових будинки, ще одну будівлю перебудовують під житло. Тут розташовані офісні приміщення, Даринок, культурний центр "Платформа арт-завод"
Завод "Радикал" розташований у Дніпровському районі Києва. У радянські часи тут був засекречений військовий об‘єкт, де виготовляли телескопи до підводних суден. На території заводу залишилося 200 тис. тонн забруднених будівельних конструкцій та ґрунтів.
У липні 1996 року роботу "Радикалу" зупинили, але з порушенням норм виведення потужностей з експлуатації, залишки хімічних речовин не вивезли. У 2012- 2013 роках із заводу "Радикал" уже прибирали заражену землю. Тоді з території забрали близько 93 тонн хлоровмісних токсичних відходів.
"Радикал" на вулиці Червоноткацька в Деснянському районі є зоною підвищеного екологічного ризику.
На його території знаходиться понад 200 тис. тонн відходів з ртуттю, випаровування яких, навіть в невеликих дозах, можуть призвести до серйозних порушень здоров'я.
повна пипка
у Львові на місці Полярону збудували мегатермітник і далі шурують чергові черги+ЖК Софіївка. Неодноразово писали, що там купа ртуті...але лохоінвесторам пох...аби дешевше