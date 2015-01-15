Додано: Сер 11 гру, 2019 11:55

"Провівши виміри випаровування ртуті, отримали показник перевищення норми від 4-х до 16-ти разів на різних ділянках. Улітку показник сягає до 40 разів… Поруч збудували два житлових будинки, ще одну будівлю перебудовують під житло. Тут розташовані офісні приміщення, Даринок, культурний центр "Платформа арт-завод"

На його території знаходиться понад 200 тис. тонн відходів з ртуттю, випаровування яких, навіть в невеликих дозах, можуть призвести до серйозних порушень здоров'я.

У результаті шкідливого виробництва на заводі "Радикал" у Києві, який вже багато років тому закрили, залишилися величезні обсяги ртуті. На початку зими норму було перевищено від 4 до 16 разів.Водночас забруднена територія нічим не була огороджена і не охоронялася.Завод "Радикал" розташований у Дніпровському районі Києва. У радянські часи тут був засекречений військовий об‘єкт, де виготовляли телескопи до підводних суден. На території заводу залишилося 200 тис. тонн забруднених будівельних конструкцій та ґрунтів.У липні 1996 року роботу "Радикалу" зупинили, але з порушенням норм виведення потужностей з експлуатації, залишки хімічних речовин не вивезли. У 2012- 2013 роках із заводу "Радикал" уже прибирали заражену землю. Тоді з території забрали близько 93 тонн хлоровмісних токсичних відходів."Радикал" на вулиці Червоноткацька в Деснянському районі є зоною підвищеного екологічного ризику.повна пипкау Львові на місці Полярону збудували мегатермітник і далі шурують чергові черги+ЖК Софіївка. Неодноразово писали, що там купа ртуті...але лохоінвесторам пох...аби дешевше