RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 451452453454
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:55

У результаті шкідливого виробництва на заводі "Радикал" у Києві, який вже багато років тому закрили, залишилися величезні обсяги ртуті. На початку зими норму було перевищено від 4 до 16 разів.

Водночас забруднена територія нічим не була огороджена і не охоронялася.

"Провівши виміри випаровування ртуті, отримали показник перевищення норми від 4-х до 16-ти разів на різних ділянках. Улітку показник сягає до 40 разів… Поруч збудували два житлових будинки, ще одну будівлю перебудовують під житло. Тут розташовані офісні приміщення, Даринок, культурний центр "Платформа арт-завод"
Завод "Радикал" розташований у Дніпровському районі Києва. У радянські часи тут був засекречений військовий об‘єкт, де виготовляли телескопи до підводних суден. На території заводу залишилося 200 тис. тонн забруднених будівельних конструкцій та ґрунтів.

У липні 1996 року роботу "Радикалу" зупинили, але з порушенням норм виведення потужностей з експлуатації, залишки хімічних речовин не вивезли. У 2012- 2013 роках із заводу "Радикал" уже прибирали заражену землю. Тоді з території забрали близько 93 тонн хлоровмісних токсичних відходів.
"Радикал" на вулиці Червоноткацька в Деснянському районі є зоною підвищеного екологічного ризику.

На його території знаходиться понад 200 тис. тонн відходів з ртуттю, випаровування яких, навіть в невеликих дозах, можуть призвести до серйозних порушень здоров'я.
https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/ ... zavodi.htm




повна пипка :shock:

у Львові на місці Полярону збудували мегатермітник і далі шурують чергові черги+ЖК Софіївка. Неодноразово писали, що там купа ртуті...але лохоінвесторам пох...аби дешевше :shock:
jump
 
Повідомлень: 2476
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:бо шалені
  Долярчик написав:... тобто, Ви НЕ знаєте, чи Ваша мама продовжила вкладатись, чи припинила?
(як правило, люди докладають ще по-максимуму до отриманої суми і знову вкладають! -.... бо шалені %)

Не знаю. Знаю що сертифікатів на купівлю вже не продають. Напевно просто треба кудась відправити грощі.
fis
 
Повідомлень: 250
З нами з: 06.12.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:08

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:у Львові на місці Полярону збудували мегатермітник і далі шурують чергові черги+ЖК Софіївка. Неодноразово писали, що там купа ртуті...але лохоінвесторам пох...аби дешевше

Писати в нас ніхто не забороняє. Є десь пруфи на дослідження реальні?
fis
 
Повідомлень: 250
З нами з: 06.12.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Як я колись і обіцяв даю лінк на своє оголошення.
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-kvartira-lvov-frankovskiy-kastelivka-16221445.html
Робіть ставки за скільки продам :)
Востаннє редагувалось fis в Сер 11 гру, 2019 12:11, всього редагувалось 1 раз.
fis
 
Повідомлень: 250
З нами з: 06.12.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:10

  fis написав:
  jump написав:у Львові на місці Полярону збудували мегатермітник і далі шурують чергові черги+ЖК Софіївка. Неодноразово писали, що там купа ртуті...але лохоінвесторам пох...аби дешевше

Писати в нас ніхто не забороняє. Є десь пруфи на дослідження реальні?


навіщо досліджувати :wink:
збудувати, впарити і не думати про наслідки
типовий укрбізнес...
jump
 
Повідомлень: 2476
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:49

  fis написав:Як я колись і обіцяв даю лінк на своє оголошення.
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-kvartira-lvov-frankovskiy-kastelivka-16221445.html
Робіть ставки за скільки продам :)


до 150

якщо не секрет - були дзвінки від часу виставлення на продаж та оглядини?
як з комунікаціями?
які сусіди?
все ще думаєте за будинок у межах міста?
jump
 
Повідомлень: 2476
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 451452453454
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 499, 500, 501
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
5001 559719
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 гру, 2019 12:35
Frant
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 21, 22, 23
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
224 32589
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 гру, 2019 12:46
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
213 72151
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 18:08
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.