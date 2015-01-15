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У результаті шкідливого виробництва на заводі "Радикал" у Києві, який вже багато років тому закрили, залишилися величезні обсяги ртуті. На початку зими норму було перевищено від 4 до 16 разів.
Водночас забруднена територія нічим не була огороджена і не охоронялася.
"Провівши виміри випаровування ртуті, отримали показник перевищення норми від 4-х до 16-ти разів на різних ділянках. Улітку показник сягає до 40 разів… Поруч збудували два житлових будинки, ще одну будівлю перебудовують під житло. Тут розташовані офісні приміщення, Даринок, культурний центр "Платформа арт-завод" Завод "Радикал" розташований у Дніпровському районі Києва. У радянські часи тут був засекречений військовий об‘єкт, де виготовляли телескопи до підводних суден. На території заводу залишилося 200 тис. тонн забруднених будівельних конструкцій та ґрунтів.
У липні 1996 року роботу "Радикалу" зупинили, але з порушенням норм виведення потужностей з експлуатації, залишки хімічних речовин не вивезли. У 2012- 2013 роках із заводу "Радикал" уже прибирали заражену землю. Тоді з території забрали близько 93 тонн хлоровмісних токсичних відходів. "Радикал" на вулиці Червоноткацька в Деснянському районі є зоною підвищеного екологічного ризику.
... перше враження - ГАРНО! - мені сподобалось! ... якщо знайде купця(до пів року), якому теж так сподобається, як і мені - то думаю, що на 170-180 вторгуєтесь!
Удачі в продажу цієї квіточки!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
якщо не секрет - були дзвінки від часу виставлення на продаж та оглядини? як з комунікаціями? які сусіди? все ще думаєте за будинок у межах міста?
Так дзвінки є. Оглядів ще не було. Я ще іноді забуваю пововлювати оголошення і воно не відображається в пошуку.
Так, думаю про будинок. Але спочатку продам, а там побачимо. Може вже і варіантів не буде. То щось може і змінеться.
Апдейт як з комунікаціями? які сусіди? Комунікації поки гуд. Вода в цьому районі завжди була цілодобово тому труби думаю в кращому стані ніж там де рокамиз 6 до 9ї. Сусіди бідні але нормальні. Якщо планувати розширятися за рахунок горища, то домовитись можна буде. Якихось проблем не мало би бути з ними.