fis
Без фото кухни и ванной неинтересно
Но судя по тому, что есть, не продадите
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Додано: Сер 11 гру, 2019 14:55
fis
Без фото кухни и ванной неинтересно
Но судя по тому, что есть, не продадите
Додано: Сер 11 гру, 2019 15:35
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
все гуд. ПВХ мембрана заведена на фасад на 15-20 см. Такий собі басейн. Зверху терасна дошка на лагах. Нічого не мокне і сусідам не тече. Звісно теба чистити сіточку над зливною горловиною. Вона прихована і можна забути.
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