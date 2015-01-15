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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 452453454455
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:55

fis
Без фото кухни и ванной неинтересно
Но судя по тому, что есть, не продадите
anduzenko
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:35

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Дякую.
як співіснують відкрита тераса і дощі/сніг :D ?
не затікає/не мокріє стіна квартири?

пригадую - Ви пробували робити якесь накриття - проте на фото його не бачу

все гуд. ПВХ мембрана заведена на фасад на 15-20 см. Такий собі басейн. Зверху терасна дошка на лагах. Нічого не мокне і сусідам не тече. Звісно теба чистити сіточку над зливною горловиною. Вона прихована і можна забути.
Зображення
fis
 
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