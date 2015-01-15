fis
Без фото кухни и ванной неинтересно
Но судя по тому, что есть, не продадите
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Додано: Сер 11 гру, 2019 14:55
fis
Без фото кухни и ванной неинтересно
Но судя по тому, что есть, не продадите
Додано: Сер 11 гру, 2019 15:35
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
все гуд. ПВХ мембрана заведена на фасад на 15-20 см. Такий собі басейн. Зверху терасна дошка на лагах. Нічого не мокне і сусідам не тече. Звісно теба чистити сіточку над зливною горловиною. Вона прихована і можна забути.
Додано: Сер 11 гру, 2019 17:22
Та й з фотками кухні/ванни виглядає як крутий оверпрайс. По стану навіть на 100ку не тяне. Грінвіль, Кн. Ольги 98, такі квартири с терасами продавав не так давно по 500-600$ м.кв.(якщо терасу в загальну площу рахувати), без ремонту. Зараз можливо трохи ціни підросли, але персонально не дивився б її вище діапазону 80-100. Єдиний плюс як на мене розташування.
Додано: Сер 11 гру, 2019 17:27
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Старші люди критично ставляться до наявності ліфта або можливості його встановлення - додайте в оголошення про це інформацію, зазвичай можна встановити зовнішній ліфт
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