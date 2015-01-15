fis
Без фото кухни и ванной неинтересно
Но судя по тому, что есть, не продадите
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Додано: Сер 11 гру, 2019 14:55
fis
Без фото кухни и ванной неинтересно
Но судя по тому, что есть, не продадите
Додано: Сер 11 гру, 2019 15:35
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
все гуд. ПВХ мембрана заведена на фасад на 15-20 см. Такий собі басейн. Зверху терасна дошка на лагах. Нічого не мокне і сусідам не тече. Звісно теба чистити сіточку над зливною горловиною. Вона прихована і можна забути.
Додано: Сер 11 гру, 2019 17:22
Та й з фотками кухні/ванни виглядає як крутий оверпрайс. По стану навіть на 100ку не тяне. Грінвіль, Кн. Ольги 98, такі квартири с терасами продавав не так давно по 500-600$ м.кв.(якщо терасу в загальну площу рахувати), без ремонту. Зараз можливо трохи ціни підросли, але персонально не дивився б її вище діапазону 80-100. Єдиний плюс як на мене розташування.
Додано: Сер 11 гру, 2019 17:27
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Старші люди критично ставляться до наявності ліфта або можливості його встановлення - додайте в оголошення про це інформацію, зазвичай можна встановити зовнішній ліфт
Додано: Сер 11 гру, 2019 18:30
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Локація, це пів ціни. Я би на той грінвіль не дивися.
Хто розуміє життя той в такому лайні жити не буде
Торг умєстєн, звичайно. Але задешево точно не буду продавати. Мені не кортить і щоб мене з цієї локаціі витиснути треба добре заплатити.
Додано: Сер 11 гру, 2019 18:41
згідний на всі 100% щодо грінвіля,ще й збоку "Оселя Зла" і нескінчені корки по Княгині Ольги та Сахарова... Сморід страшний від вихлопних газів.
Знайомі там мешкають, нема де паркуватись, стіни та звукоізоляція такі ніжні, що чути бздіння сусідів за стіною хоча заради справедливості - практично усі сучасні новобуди монолітно-каркасного методу побудови - це вулики у яких чути усе довкола і навіть не зрозуміло, хто і де більше шумить. Дуже гівняні будинки.
Щодо локації у Вас - зер гут!
Але на такий будинок треба знайти фаната, бо зі ті кошти, що Ви хочете можна котеджа умебльованого купити
думаю, що якщо до 150 запропонують, а реально думаю 125/130, то буде чудово.
Бажаю звісно якнайдорожче продати
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