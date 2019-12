Додано: Сер 11 гру, 2019 21:19

Для повного розуміння, таки, не вистачає фоток, але якщо аналізувати з того, що є, то в плюсах квартири:- однозначно, шикарний район. Тут я Вас однозначно підтримую. Нерухомість - це місце, місце і ще раз місце (не знаю, як можна порівнювати Кастелівку з Грінвілем).- тераса - ж-и-и-и-ррррр...в мінусах (для мене суттєвих):- (якщо я все правильно зрозумів) не дуже вдале планування - кухня на кухню-вітальню не тягне по площі, зкомпонувати немає з чим; приймати гостей на терасі не дуже вийде, оскільки вихід на неї лише з кімнат, які претендують на спальню і дитячу, вітальню можна робити в прохідній, там де камін (?), але вона не має виходу на терасу. І хорошого перепланування тут не бачу.Інше потрібно дивитися на місці.Але менше з тим. Це, як кажуть, "штучный товар" (рос.), тому стандартні механізми ціноутворення на такі квартири не діють. Коли в 2015 ціни на нерухомість суттєво просіли, були об'єкти які навіть не ворухнулись (і до 2014 і зараз тримаються на плюс-мінус одному рівні). В 2015 ми дивилися квартиру в особняку на Самійленка (if you know what I mean) 60 м2 за $160К. Ще було декілька варіантів ("польські люкси") по $2К за квадрат, тобто близько до того, що виставили Ви, але:- там була менша площа, 60-65 квадратів ($100-120К), при зростанні площі, ціна за квадрат різко падала, тобто 90-100м2 вже йшло в діапазоні $100-150К.- в квартирах з $2К за квадрат, ремонт був, наскільки можна судити з двох фоток "не тераси", кращим (в принципі, заїжджай і живи, за умови, що стиль підходить). Ми не зустрічали ремонтів, які б сподобались. Так, там були хороші матеріали, добра якість робіть, але "не так, як хотілося б". А брати за таку ціну з хорошим ремонтом і переробляти - не було сенсу. Тому ми обирали серед чим повбитіших варіантів, щоб зробити під себе.Зворотня сторона медалі в тому, що на "штучный товар" - покупець також "штучный". Тобто прогнозувати, коли Ви її продасте, і ціну, по якій ви її продасте, майже нереально.Я можу точно сказати, що точно існують фанати таких квартир (район, тип будинку, фішка у вигляді тераси). Наприклад, я один з них. Плюс, у Вашому випадку, до цього фанатизму потрібно додати відповідний фінансовий ресурс. З моєї точки зору, це зависока ціна (при такій площі я б для себе визначив граничну ціну $1200-$1250/м2), але такі квартири, навіть по таких цінах, з'являються і щезають, тобто хтось їх купує (саме купують, а не знімають з продажу, потім ми спостерігали, як в них робили ремонти). Зокрема 60 м2 за $120К на Тютюнників таки пішли, місяці за 3-4. І це в 2015, коли за ті гроші, в новобудовах (не в центрі) можна було викупити мало не цілий поверх. Тому, якщо Вам не терміново, то можете чекати свого покупця.Хотів дописати, що за $200К (та й, навіть, за $150К) у Вас багато сильних конкурентів, і скинути декілька посилань, але щойно переглянув - майже нічого немає в продажі, все повигрібали (ще 2-3 місяці тому 5-7 варіантів точно знайшов би). З цікавих варіантів, хіба що:Так, своя специфіка (два рівні, дерев'яне перекриття, планування не айс, але з ним можна працювати, класний ремонт потягне ще $90-100К, хоча в вашому варіанті теж щось довкласти доведеться), але загалом, в такому бюджеті, для мене цей варіант був би більш цікавим.Тим не менше, квартира дуже цікава. Бажаю успіху в продажі!