fis
Без фото кухни и ванной неинтересно
Но судя по тому, что есть, не продадите
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 гру, 2019 14:55
fis
Без фото кухни и ванной неинтересно
Но судя по тому, что есть, не продадите
Додано: Сер 11 гру, 2019 15:35
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
все гуд. ПВХ мембрана заведена на фасад на 15-20 см. Такий собі басейн. Зверху терасна дошка на лагах. Нічого не мокне і сусідам не тече. Звісно теба чистити сіточку над зливною горловиною. Вона прихована і можна забути.
Додано: Сер 11 гру, 2019 17:22
Та й з фотками кухні/ванни виглядає як крутий оверпрайс. По стану навіть на 100ку не тяне. Грінвіль, Кн. Ольги 98, такі квартири с терасами продавав не так давно по 500-600$ м.кв.(якщо терасу в загальну площу рахувати), без ремонту. Зараз можливо трохи ціни підросли, але персонально не дивився б її вище діапазону 80-100. Єдиний плюс як на мене розташування.
Додано: Сер 11 гру, 2019 17:27
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Старші люди критично ставляться до наявності ліфта або можливості його встановлення - додайте в оголошення про це інформацію, зазвичай можна встановити зовнішній ліфт
Додано: Сер 11 гру, 2019 18:30
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Локація, це пів ціни. Я би на той грінвіль не дивися.
Хто розуміє життя той в такому лайні жити не буде
Торг умєстєн, звичайно. Але задешево точно не буду продавати. Мені не кортить і щоб мене з цієї локаціі витиснути треба добре заплатити.
Додано: Сер 11 гру, 2019 18:41
згідний на всі 100% щодо грінвіля,ще й збоку "Оселя Зла" і нескінчені корки по Княгині Ольги та Сахарова... Сморід страшний від вихлопних газів.
Знайомі там мешкають, нема де паркуватись, стіни та звукоізоляція такі ніжні, що чути бздіння сусідів за стіною хоча заради справедливості - практично усі сучасні новобуди монолітно-каркасного методу побудови - це вулики у яких чути усе довкола і навіть не зрозуміло, хто і де більше шумить. Дуже гівняні будинки.
Щодо локації у Вас - зер гут!
Але на такий будинок треба знайти фаната, бо зі ті кошти, що Ви хочете можна котеджа умебльованого купити
думаю, що якщо до 150 запропонують, а реально думаю 125/130, то буде чудово.
Бажаю звісно якнайдорожче продати
забув запитати - а як Ви звідтам виїжджаєте на роботу/покупки/школа та всякі інші справи і відповідно заїжджаєте назад? думаю, що то гемор ще той!
Додано: Сер 11 гру, 2019 19:50
кам’яні гетто Лємберга...
Додано: Сер 11 гру, 2019 21:19
fis
Для повного розуміння, таки, не вистачає фоток, але якщо аналізувати з того, що є, то в плюсах квартири:
- однозначно, шикарний район. Тут я Вас однозначно підтримую. Нерухомість - це місце, місце і ще раз місце (не знаю, як можна порівнювати Кастелівку з Грінвілем).
- тераса - ж-и-и-и-ррррр...
в мінусах (для мене суттєвих):
- (якщо я все правильно зрозумів) не дуже вдале планування - кухня на кухню-вітальню не тягне по площі, зкомпонувати немає з чим; приймати гостей на терасі не дуже вийде, оскільки вихід на неї лише з кімнат, які претендують на спальню і дитячу, вітальню можна робити в прохідній, там де камін (?), але вона не має виходу на терасу. І хорошого перепланування тут не бачу.
Інше потрібно дивитися на місці.
Але менше з тим. Це, як кажуть, "штучный товар" (рос.), тому стандартні механізми ціноутворення на такі квартири не діють. Коли в 2015 ціни на нерухомість суттєво просіли, були об'єкти які навіть не ворухнулись (і до 2014 і зараз тримаються на плюс-мінус одному рівні). В 2015 ми дивилися квартиру в особняку на Самійленка (if you know what I mean) 60 м2 за $160К. Ще було декілька варіантів ("польські люкси") по $2К за квадрат, тобто близько до того, що виставили Ви, але:
- там була менша площа, 60-65 квадратів ($100-120К), при зростанні площі, ціна за квадрат різко падала, тобто 90-100м2 вже йшло в діапазоні $100-150К.
- в квартирах з $2К за квадрат, ремонт був, наскільки можна судити з двох фоток "не тераси", кращим (в принципі, заїжджай і живи, за умови, що стиль підходить). Ми не зустрічали ремонтів, які б сподобались. Так, там були хороші матеріали, добра якість робіть, але "не так, як хотілося б". А брати за таку ціну з хорошим ремонтом і переробляти - не було сенсу. Тому ми обирали серед чим повбитіших варіантів, щоб зробити під себе.
Зворотня сторона медалі в тому, що на "штучный товар" - покупець також "штучный". Тобто прогнозувати, коли Ви її продасте, і ціну, по якій ви її продасте, майже нереально.
Я можу точно сказати, що точно існують фанати таких квартир (район, тип будинку, фішка у вигляді тераси). Наприклад, я один з них. Плюс, у Вашому випадку, до цього фанатизму потрібно додати відповідний фінансовий ресурс. З моєї точки зору, це зависока ціна (при такій площі я б для себе визначив граничну ціну $1200-$1250/м2), але такі квартири, навіть по таких цінах, з'являються і щезають, тобто хтось їх купує (саме купують, а не знімають з продажу, потім ми спостерігали, як в них робили ремонти). Зокрема 60 м2 за $120К на Тютюнників таки пішли, місяці за 3-4. І це в 2015, коли за ті гроші, в новобудовах (не в центрі) можна було викупити мало не цілий поверх. Тому, якщо Вам не терміново, то можете чекати свого покупця.
Хотів дописати, що за $200К (та й, навіть, за $150К) у Вас багато сильних конкурентів, і скинути декілька посилань, але щойно переглянув - майже нічого немає в продажі, все повигрібали (ще 2-3 місяці тому 5-7 варіантів точно знайшов би). З цікавих варіантів, хіба що:
Так, своя специфіка (два рівні, дерев'яне перекриття, планування не айс, але з ним можна працювати, класний ремонт потягне ще $90-100К, хоча в вашому варіанті теж щось довкласти доведеться), але загалом, в такому бюджеті, для мене цей варіант був би більш цікавим.
Тим не менше, квартира дуже цікава. Бажаю успіху в продажі!
Додано: Сер 11 гру, 2019 22:02
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Прєлєсть у тому що мені не треба ніку дм їхати. Дітей в садочок поряд завожу. Поряд три школи на майбутнє. Робота - район Залізничної, 25 хв пішки. Магазинів вистачає навколо. Продукти часто просто замовляємо з Ашану, не витрачаємо час навіть на це. Дружина на Наукову на роботу теж швидко добирається навіть пішки або трамваєм. Корків в тому напрямку зранку зовсім нема. Так що гемору нема зовсім. До центру в ресторани пішки. Машину на вихідних використовую в основному. Для мене ця локація ще бест. Поряд вже термітників не збудують. А ще в мене поряд гараж є;).
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Додано: Сер 11 гру, 2019 22:19
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Реально цього не видно але є можливість перепланування так я ви хочете. Кухню перенести в маленьку кімнату а спальню в кухню. В тій кімнаті є стояк кпналізаційний бо знизу ванна і туалет в сусідів. І якщо знести стіну то буде студія посередині на 38 квадратів. І буде вам вихід на терасу. Саме так я і планував зробити тому ремонт не робив ні в кухні ні в сан вузлах. А в кімнатах просто освіжив. Поклеїв шпалери під фарбу і помалював білим. Новому власнику менше витрат на переробку. Власне я продаю ще і тому що розумію що не потягну зробити те що хочу. Десь в мене є план як мало бути після повної реконструкції.
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