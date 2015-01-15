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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 453454455456>
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:55

fis
Без фото кухни и ванной неинтересно
Но судя по тому, что есть, не продадите
anduzenko
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:35

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Дякую.
як співіснують відкрита тераса і дощі/сніг :D ?
не затікає/не мокріє стіна квартири?

пригадую - Ви пробували робити якесь накриття - проте на фото його не бачу

все гуд. ПВХ мембрана заведена на фасад на 15-20 см. Такий собі басейн. Зверху терасна дошка на лагах. Нічого не мокне і сусідам не тече. Звісно теба чистити сіточку над зливною горловиною. Вона прихована і можна забути.
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fis
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:22

  anduzenko написав:fis
Без фото кухни и ванной неинтересно
Но судя по тому, что есть, не продадите


Та й з фотками кухні/ванни виглядає як крутий оверпрайс. По стану навіть на 100ку не тяне. Грінвіль, Кн. Ольги 98, такі квартири с терасами продавав не так давно по 500-600$ м.кв.(якщо терасу в загальну площу рахувати), без ремонту. Зараз можливо трохи ціни підросли, але персонально не дивився б її вище діапазону 80-100. Єдиний плюс як на мене розташування.
oleksapy
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:27

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Ethereum написав:І ще Вам порада,дуже багато людей які мають будинки за містом по 200-300К,а вже на пенсії і хочуть переїхати в місто. Пошукайте,є такі. Це вигідний обмін.

Старші люди критично ставляться до наявності ліфта або можливості його встановлення - додайте в оголошення про це інформацію, зазвичай можна встановити зовнішній ліфт
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Локація, це пів ціни. Я би на той грінвіль не дивися.
Хто розуміє життя той в такому лайні жити не буде ;)
Торг умєстєн, звичайно. Але задешево точно не буду продавати. Мені не кортить і щоб мене з цієї локаціі витиснути треба добре заплатити. :)
fis
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:41

  fis написав:Локація, це пів ціни. Я би на той грінвіль не дивися.
Хто розуміє життя той в такому лайні жити не буде ;)
Торг умєстєн, звичайно. Але задешево точно не буду продавати. Мені не кортить і щоб мене з цієї локаціі витиснути треба добре заплатити. :)


згідний на всі 100% щодо грінвіля,ще й збоку "Оселя Зла" і нескінчені корки по Княгині Ольги та Сахарова... Сморід страшний від вихлопних газів.
Знайомі там мешкають, нема де паркуватись, стіни та звукоізоляція такі ніжні, що чути бздіння сусідів за стіною :oops: хоча заради справедливості - практично усі сучасні новобуди монолітно-каркасного методу побудови - це вулики у яких чути усе довкола і навіть не зрозуміло, хто і де більше шумить. Дуже гівняні будинки.

Щодо локації у Вас - зер гут!
Але на такий будинок треба знайти фаната, бо зі ті кошти, що Ви хочете можна котеджа умебльованого купити
думаю, що якщо до 150 запропонують, а реально думаю 125/130, то буде чудово.
Бажаю звісно якнайдорожче продати :D

забув запитати - а як Ви звідтам виїжджаєте на роботу/покупки/школа та всякі інші справи і відповідно заїжджаєте назад? думаю, що то гемор ще той!
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:50

кам’яні гетто Лємберга...

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jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:19

fis

Для повного розуміння, таки, не вистачає фоток, але якщо аналізувати з того, що є, то в плюсах квартири:
- однозначно, шикарний район. Тут я Вас однозначно підтримую. Нерухомість - це місце, місце і ще раз місце (не знаю, як можна порівнювати Кастелівку з Грінвілем).
- тераса - ж-и-и-и-ррррр... :)

в мінусах (для мене суттєвих):
- (якщо я все правильно зрозумів) не дуже вдале планування - кухня на кухню-вітальню не тягне по площі, зкомпонувати немає з чим; приймати гостей на терасі не дуже вийде, оскільки вихід на неї лише з кімнат, які претендують на спальню і дитячу, вітальню можна робити в прохідній, там де камін (?), але вона не має виходу на терасу. І хорошого перепланування тут не бачу.

Інше потрібно дивитися на місці.

Але менше з тим. Це, як кажуть, "штучный товар" (рос.), тому стандартні механізми ціноутворення на такі квартири не діють. Коли в 2015 ціни на нерухомість суттєво просіли, були об'єкти які навіть не ворухнулись (і до 2014 і зараз тримаються на плюс-мінус одному рівні). В 2015 ми дивилися квартиру в особняку на Самійленка (if you know what I mean) 60 м2 за $160К. Ще було декілька варіантів ("польські люкси") по $2К за квадрат, тобто близько до того, що виставили Ви, але:
- там була менша площа, 60-65 квадратів ($100-120К), при зростанні площі, ціна за квадрат різко падала, тобто 90-100м2 вже йшло в діапазоні $100-150К.
- в квартирах з $2К за квадрат, ремонт був, наскільки можна судити з двох фоток "не тераси", кращим (в принципі, заїжджай і живи, за умови, що стиль підходить). Ми не зустрічали ремонтів, які б сподобались. Так, там були хороші матеріали, добра якість робіть, але "не так, як хотілося б". А брати за таку ціну з хорошим ремонтом і переробляти - не було сенсу. Тому ми обирали серед чим повбитіших варіантів, щоб зробити під себе.

Зворотня сторона медалі в тому, що на "штучный товар" - покупець також "штучный". Тобто прогнозувати, коли Ви її продасте, і ціну, по якій ви її продасте, майже нереально.

Я можу точно сказати, що точно існують фанати таких квартир (район, тип будинку, фішка у вигляді тераси). Наприклад, я один з них. Плюс, у Вашому випадку, до цього фанатизму потрібно додати відповідний фінансовий ресурс. З моєї точки зору, це зависока ціна (при такій площі я б для себе визначив граничну ціну $1200-$1250/м2), але такі квартири, навіть по таких цінах, з'являються і щезають, тобто хтось їх купує (саме купують, а не знімають з продажу, потім ми спостерігали, як в них робили ремонти). Зокрема 60 м2 за $120К на Тютюнників таки пішли, місяці за 3-4. І це в 2015, коли за ті гроші, в новобудовах (не в центрі) можна було викупити мало не цілий поверх. Тому, якщо Вам не терміново, то можете чекати свого покупця.

Хотів дописати, що за $200К (та й, навіть, за $150К) у Вас багато сильних конкурентів, і скинути декілька посилань, але щойно переглянув - майже нічого немає в продажі, все повигрібали (ще 2-3 місяці тому 5-7 варіантів точно знайшов би). З цікавих варіантів, хіба що:

https://www.real-estate.lviv.ua/1633643-kvartira-sale-Lviv-Galickiy-Pchilki-O-vul.html

Так, своя специфіка (два рівні, дерев'яне перекриття, планування не айс, але з ним можна працювати, класний ремонт потягне ще $90-100К, хоча в вашому варіанті теж щось довкласти доведеться), але загалом, в такому бюджеті, для мене цей варіант був би більш цікавим.

Тим не менше, квартира дуже цікава. Бажаю успіху в продажі! :)
Coder
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:02

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

jump написав:
  fis написав:Локація, це пів ціни. Я би на той грінвіль не дивися.
Хто розуміє життя той в такому лайні жити не буде ;)
Торг умєстєн, звичайно. Але задешево точно не буду продавати. Мені не кортить і щоб мене з цієї локаціі витиснути треба добре заплатити. :)


згідний на всі 100% щодо грінвіля,ще й збоку "Оселя Зла" і нескінчені корки по Княгині Ольги та Сахарова... Сморід страшний від вихлопних газів.
Знайомі там мешкають, нема де паркуватись, стіни та звукоізоляція такі ніжні, що чути бздіння сусідів за стіною :oops: хоча заради справедливості - практично усі сучасні новобуди монолітно-каркасного методу побудови - це вулики у яких чути усе довкола і навіть не зрозуміло, хто і де більше шумить. Дуже гівняні будинки.

Щодо локації у Вас - зер гут!
Але на такий будинок треба знайти фаната, бо зі ті кошти, що Ви хочете можна котеджа умебльованого купити
думаю, що якщо до 150 запропонують, а реально думаю 125/130, то буде чудово.
Бажаю звісно якнайдорожче продати :D

забув запитати - а як Ви звідтам виїжджаєте на роботу/покупки/школа та всякі інші справи і відповідно заїжджаєте назад? думаю, що то гемор ще той!

Прєлєсть у тому що мені не треба ніку дм їхати. Дітей в садочок поряд завожу. Поряд три школи на майбутнє. Робота - район Залізничної, 25 хв пішки. Магазинів вистачає навколо. Продукти часто просто замовляємо з Ашану, не витрачаємо час навіть на це. Дружина на Наукову на роботу теж швидко добирається навіть пішки або трамваєм. Корків в тому напрямку зранку зовсім нема. Так що гемору нема зовсім. До центру в ресторани пішки. Машину на вихідних використовую в основному. Для мене ця локація ще бест. Поряд вже термітників не збудують. А ще в мене поряд гараж є;).


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fis
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:19

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Coder написав:fis

Для повного розуміння, таки, не вистачає фоток, але якщо аналізувати з того, що є, то в плюсах квартири:
- однозначно, шикарний район. Тут я Вас однозначно підтримую. Нерухомість - це місце, місце і ще раз місце (не знаю, як можна порівнювати Кастелівку з Грінвілем).
- тераса - ж-и-и-и-ррррр... :)

в мінусах (для мене суттєвих):
- (якщо я все правильно зрозумів) не дуже вдале планування - кухня на кухню-вітальню не тягне по площі, зкомпонувати немає з чим; приймати гостей на терасі не дуже вийде, оскільки вихід на неї лише з кімнат, які претендують на спальню і дитячу, вітальню можна робити в прохідній, там де камін (?), але вона не має виходу на терасу. І хорошого перепланування тут не бачу.

Інше потрібно дивитися на місці.

Але менше з тим. Це, як кажуть, "штучный товар" (рос.), тому стандартні механізми ціноутворення на такі квартири не діють. Коли в 2015 ціни на нерухомість суттєво просіли, були об'єкти які навіть не ворухнулись (і до 2014 і зараз тримаються на плюс-мінус одному рівні). В 2015 ми дивилися квартиру в особняку на Самійленка (if you know what I mean) 60 м2 за $160К. Ще було декілька варіантів ("польські люкси") по $2К за квадрат, тобто близько до того, що виставили Ви, але:
- там була менша площа, 60-65 квадратів ($100-120К), при зростанні площі, ціна за квадрат різко падала, тобто 90-100м2 вже йшло в діапазоні $100-150К.
- в квартирах з $2К за квадрат, ремонт був, наскільки можна судити з двох фоток "не тераси", кращим (в принципі, заїжджай і живи, за умови, що стиль підходить). Ми не зустрічали ремонтів, які б сподобались. Так, там були хороші матеріали, добра якість робіть, але "не так, як хотілося б". А брати за таку ціну з хорошим ремонтом і переробляти - не було сенсу. Тому ми обирали серед чим повбитіших варіантів, щоб зробити під себе.

Зворотня сторона медалі в тому, що на "штучный товар" - покупець також "штучный". Тобто прогнозувати, коли Ви її продасте, і ціну, по якій ви її продасте, майже нереально.

Я можу точно сказати, що точно існують фанати таких квартир (район, тип будинку, фішка у вигляді тераси). Наприклад, я один з них. Плюс, у Вашому випадку, до цього фанатизму потрібно додати відповідний фінансовий ресурс. З моєї точки зору, це зависока ціна (при такій площі я б для себе визначив граничну ціну $1200-$1250/м2), але такі квартири, навіть по таких цінах, з'являються і щезають, тобто хтось їх купує (саме купують, а не знімають з продажу, потім ми спостерігали, як в них робили ремонти). Зокрема 60 м2 за $120К на Тютюнників таки пішли, місяці за 3-4. І це в 2015, коли за ті гроші, в новобудовах (не в центрі) можна було викупити мало не цілий поверх. Тому, якщо Вам не терміново, то можете чекати свого покупця.

Хотів дописати, що за $200К (та й, навіть, за $150К) у Вас багато сильних конкурентів, і скинути декілька посилань, але щойно переглянув - майже нічого немає в продажі, все повигрібали (ще 2-3 місяці тому 5-7 варіантів точно знайшов би). З цікавих варіантів, хіба що:

https://www.real-estate.lviv.ua/1633643-kvartira-sale-Lviv-Galickiy-Pchilki-O-vul.html

Так, своя специфіка (два рівні, дерев'яне перекриття, планування не айс, але з ним можна працювати, класний ремонт потягне ще $90-100К, хоча в вашому варіанті теж щось довкласти доведеться), але загалом, в такому бюджеті, для мене цей варіант був би більш цікавим.

Тим не менше, квартира дуже цікава. Бажаю успіху в продажі! :)

Реально цього не видно але є можливість перепланування так я ви хочете. Кухню перенести в маленьку кімнату а спальню в кухню. В тій кімнаті є стояк кпналізаційний бо знизу ванна і туалет в сусідів. І якщо знести стіну то буде студія посередині на 38 квадратів. І буде вам вихід на терасу. Саме так я і планував зробити тому ремонт не робив ні в кухні ні в сан вузлах. А в кімнатах просто освіжив. Поклеїв шпалери під фарбу і помалював білим. Новому власнику менше витрат на переробку. Власне я продаю ще і тому що розумію що не потягну зробити те що хочу. Десь в мене є план як мало бути після повної реконструкції.



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fis
 
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