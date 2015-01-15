Додано: Сер 11 гру, 2019 23:59

Якщо є можливість такого перепланування, то це взагалі шикарно (в ідеалі хотілося б дитячу зробити на місце кухні, щоб діти могли спати, коли батьки засиділися з гостями, але дитяча 12м2 - це знущання, тому доведеться батькам сидіти тихіше). Тоді, на свій хлопський розум, я б рахував так:- $2000/м2 для такої квартири з хорошим ремонтом - це верхня межа, $1500/м2 - дуже хороша ціна, тобто маємо від $145К до $190К.- тераса - це класний бонус, але це як тюнінг при продажі автомобіля, класно, що він є, але відбити його майже нереально. Можна спробувати накинути $10К, що дасть $155-200К.- хороший ремонт (а при такому переплануванні, тут він близький до капітального), це $40-50К. Віднімаємо, і отримуємо $105-$160K.За $105K мала би піти аж бігом, за $160K потрібно почекати, але реально, за $200К - не бачу як, це має дуже поталанити.Щодо витрат газу. Я вважав, що ми багато споживаємо, але тут, чесно кажучи,Яку температуру тримаєте взимку в квартирі? В нас площа на 9м2 менша, також є кутова кімната з великим вікном і балконними дверима (утеплювати не можна - будинок пам'ятка архітектури), але витрати газу на ~40% нижчі. Температура в кімнатах 19-20С, у ванній - 21-22С.P.S. До речі, що це за аплікація, screenshot якої Ви навели? Це, якийсь mobile banking, чи спеціалізована аплікація для управління комуналкою?