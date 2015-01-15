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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 453454455456
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:36

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Зображення
Один з варіантів перепланування який я знайшов в телефоні.


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fis
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

А це як воно колись було
Зображення


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fis
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:40

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

В мене квартира з подібною терасою,останній поверх.За горище теж продавець казав,що легко домовитися з сусідами.На практиці-квартира холодна,обслуговування даху тільки наша проблема,а сусіди,які не виявляли інтересу до брудного горища,тепер,коли ми його прибрали і провели світло від своєі квартири,розказують про своі права і зносять туди непотріб.
tatmech
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:48

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

В мене такого нема в плані непотрібу. Ключі в мене і сусідів з поверху. Але і свого юарахла назбирується. А дах так. Сам обслуговую. Квартира достатньо тепла. Хіба кухня холодніша через старі двері на балкон і маленький радіатор. А це газ за рік Зображення


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fis
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:59

fis

Якщо є можливість такого перепланування, то це взагалі шикарно (в ідеалі хотілося б дитячу зробити на місце кухні, щоб діти могли спати, коли батьки засиділися з гостями, але дитяча 12м2 - це знущання, тому доведеться батькам сидіти тихіше :)). Тоді, на свій хлопський розум, я б рахував так:
- $2000/м2 для такої квартири з хорошим ремонтом - це верхня межа, $1500/м2 - дуже хороша ціна, тобто маємо від $145К до $190К.
- тераса - це класний бонус, але це як тюнінг при продажі автомобіля, класно, що він є, але відбити його майже нереально. Можна спробувати накинути $10К, що дасть $155-200К.
- хороший ремонт (а при такому переплануванні, тут він близький до капітального), це $40-50К. Віднімаємо, і отримуємо $105-$160K.

За $105K мала би піти аж бігом, за $160K потрібно почекати, але реально, за $200К - не бачу як, це має дуже поталанити.

Щодо витрат газу. Я вважав, що ми багато споживаємо, але тут, чесно кажучи, :shock: Яку температуру тримаєте взимку в квартирі? В нас площа на 9м2 менша, також є кутова кімната з великим вікном і балконними дверима (утеплювати не можна - будинок пам'ятка архітектури), але витрати газу на ~40% нижчі. Температура в кімнатах 19-20С, у ванній - 21-22С.

P.S. До речі, що це за аплікація, screenshot якої Ви навели? Це, якийсь mobile banking, чи спеціалізована аплікація для управління комуналкою?
Coder
 
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2
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 07:58

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Зображення


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fis
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 08:01

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Не погоджуюсь що тераса це тюнінг. Це власний двір у центрі міста. Це дуже зручна опція і не тільки щоб каву там пити.


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fis
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 08:35

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  fis написав:А це газ за рік


шокований :shock:
жив колись у будинку трохи більше 100м2, зараз там батьки. Найбільше споживання у зимовий місяць 240м3...І це зі старим котлом. Стандартно - 150/200, це коли холодно
Зараз поставили новенький, зорієнтую по витратах, але точно ще менше.

А у Вас 185м3 - 418м3 у квартирі?!

там настільки холодні стіни чи десь шалено так витягує тепло?
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 08:42

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  fis написав:А дах так. Сам обслуговую.


і у що влітає обслуговування даху?

от і проявляється купа неврахованих нюансів...

буду відвертим - думаю, що сусіди або старі кацапи асвабадітєлі чи їх "хамовиті нащадки" чи біднуваті пенси, які звісно не мають жодного бажання/коштів облагороджувати територію та ремонтувати будинок за потребою.

Вам повезло, що виїжджаєте звідтам лише по вихідних
А якщо покупець буде мати потребу у виїзді і заїзді щодня... А там дупло повне - звідки не спробуй вирулити...

тоді мій варіант ціни - 110/115...
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 08:49

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Дах поки що копійки. Сусіди різні. Ну от я нащадок кацапів асвабадітєлєй і що?


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fis
 
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