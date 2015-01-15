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Додано: Сер 11 гру, 2019 22:36
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Один з варіантів перепланування який я знайшов в телефоні.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 22:38
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
А це як воно колись було
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Додано: Сер 11 гру, 2019 22:40
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
В мене квартира з подібною терасою,останній поверх.За горище теж продавець казав,що легко домовитися з сусідами.На практиці-квартира холодна,обслуговування даху тільки наша проблема,а сусіди,які не виявляли інтересу до брудного горища,тепер,коли ми його прибрали і провели світло від своєі квартири,розказують про своі права і зносять туди непотріб.
Додано: Сер 11 гру, 2019 22:48
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
В мене такого нема в плані непотрібу. Ключі в мене і сусідів з поверху. Але і свого юарахла назбирується. А дах так. Сам обслуговую. Квартира достатньо тепла. Хіба кухня холодніша через старі двері на балкон і маленький радіатор. А це газ за рік
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Додано: Сер 11 гру, 2019 23:59
fis
Якщо є можливість такого перепланування, то це взагалі шикарно (в ідеалі хотілося б дитячу зробити на місце кухні, щоб діти могли спати, коли батьки засиділися з гостями, але дитяча 12м2 - це знущання, тому доведеться батькам сидіти тихіше ). Тоді, на свій хлопський розум, я б рахував так:
- $2000/м2 для такої квартири з хорошим ремонтом - це верхня межа, $1500/м2 - дуже хороша ціна, тобто маємо від $145К до $190К.
- тераса - це класний бонус, але це як тюнінг при продажі автомобіля, класно, що він є, але відбити його майже нереально. Можна спробувати накинути $10К, що дасть $155-200К.
- хороший ремонт (а при такому переплануванні, тут він близький до капітального), це $40-50К. Віднімаємо, і отримуємо $105-$160K.
За $105K мала би піти аж бігом, за $160K потрібно почекати, але реально, за $200К - не бачу як, це має дуже поталанити.
Щодо витрат газу. Я вважав, що ми багато споживаємо, але тут, чесно кажучи, Яку температуру тримаєте взимку в квартирі? В нас площа на 9м2 менша, також є кутова кімната з великим вікном і балконними дверима (утеплювати не можна - будинок пам'ятка архітектури), але витрати газу на ~40% нижчі. Температура в кімнатах 19-20С, у ванній - 21-22С.
P.S. До речі, що це за аплікація, screenshot якої Ви навели? Це, якийсь mobile banking, чи спеціалізована аплікація для управління комуналкою?
Додано: Чет 12 гру, 2019 07:58
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Додано: Чет 12 гру, 2019 08:01
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Не погоджуюсь що тераса це тюнінг. Це власний двір у центрі міста. Це дуже зручна опція і не тільки щоб каву там пити.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 08:35
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
шокований
жив колись у будинку трохи більше 100м2, зараз там батьки. Найбільше споживання у зимовий місяць 240м3...І це зі старим котлом. Стандартно - 150/200, це коли холодно
Зараз поставили новенький, зорієнтую по витратах, але точно ще менше.
А у Вас 185м3 - 418м3 у квартирі?!
там настільки холодні стіни чи десь шалено так витягує тепло?
Додано: Чет 12 гру, 2019 08:42
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
і у що влітає обслуговування даху?
от і проявляється купа неврахованих нюансів...
буду відвертим - думаю, що сусіди або старі кацапи асвабадітєлі чи їх "хамовиті нащадки" чи біднуваті пенси, які звісно не мають жодного бажання/коштів облагороджувати територію та ремонтувати будинок за потребою.
Вам повезло, що виїжджаєте звідтам лише по вихідних
А якщо покупець буде мати потребу у виїзді і заїзді щодня... А там дупло повне - звідки не спробуй вирулити...
тоді мій варіант ціни - 110/115...
Додано: Чет 12 гру, 2019 08:49
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Дах поки що копійки. Сусіди різні. Ну от я нащадок кацапів асвабадітєлєй і що?
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