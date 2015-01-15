RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 454455456457
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:28

  fis написав:Дах поки що копійки. Сусіди різні. Ну от я нащадок кацапів асвабадітєлєй і що?


Sent from my iPhone using Tapatalk


є негативний досвід щодо асвабадітєлєй та їх нащадків у Львові
як щодо відношення до будинку/співмешкання у ньому так і до до державності/мови та фапання на кучмів/проффесорів і всяку іншу потолоч...

у жодному випадку не хотів Вас образити
jump
 
Повідомлень: 2483
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

В нашому будинку є тільки одна жінка яка реально моглаб підійти під ваш опис. Але і до неї в мене знайшовся підхід. А вцілому народ нормальний і тихий. Голова нашого ОСББ - брат відомого шихіста Романишина. Живуть тут все своє життя.
Але проблеми є всюди і ви напевно знаєте якого рівня дискусії бувають в чатах новобудов. Де машини преміум класу, а за комуналь не платять роками і на поточні ремонти не скидаються.
В моєму будинку, якби я мав грошей трохи більше, багато чого зробив би власним коштом і якби хтось пікнув що щось не так, навіть не звернув би увагу. Бо реально по великому рахунку ніхто не буде воювати з вами коли ви щось робите на корить будинку. А коли хтось ще скидається грошима, то вже є декілька точок сили і відповідно можливий конфлікт. Тому якщо хтось з реальними грошима купить мою квартиру йому буде де розгорнутись.
fis
 
Повідомлень: 262
З нами з: 06.12.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 454455456457
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 499, 500, 501
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
5000 560424
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 гру, 2019 12:35
Frant
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 21, 22, 23
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
224 32666
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 гру, 2019 12:46
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
213 72184
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 18:08
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79508)
12.12.2019 11:09
EximBonus Bot (844)
12.12.2019 11:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.