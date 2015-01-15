є негативний досвід щодо асвабадітєлєй та їх нащадків у Львові
як щодо відношення до будинку/співмешкання у ньому так і до до державності/мови та фапання на кучмів/проффесорів і всяку іншу потолоч...
у жодному випадку не хотів Вас образити
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Додано: Чет 12 гру, 2019 10:28
є негативний досвід щодо асвабадітєлєй та їх нащадків у Львові
як щодо відношення до будинку/співмешкання у ньому так і до до державності/мови та фапання на кучмів/проффесорів і всяку іншу потолоч...
у жодному випадку не хотів Вас образити
Додано: Чет 12 гру, 2019 11:06
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
В нашому будинку є тільки одна жінка яка реально моглаб підійти під ваш опис. Але і до неї в мене знайшовся підхід. А вцілому народ нормальний і тихий. Голова нашого ОСББ - брат відомого шихіста Романишина. Живуть тут все своє життя.
Але проблеми є всюди і ви напевно знаєте якого рівня дискусії бувають в чатах новобудов. Де машини преміум класу, а за комуналь не платять роками і на поточні ремонти не скидаються.
В моєму будинку, якби я мав грошей трохи більше, багато чого зробив би власним коштом і якби хтось пікнув що щось не так, навіть не звернув би увагу. Бо реально по великому рахунку ніхто не буде воювати з вами коли ви щось робите на корить будинку. А коли хтось ще скидається грошима, то вже є декілька точок сили і відповідно можливий конфлікт. Тому якщо хтось з реальними грошима купить мою квартиру йому буде де розгорнутись.
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