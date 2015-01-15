є негативний досвід щодо асвабадітєлєй та їх нащадків у Львові
як щодо відношення до будинку/співмешкання у ньому так і до до державності/мови та фапання на кучмів/проффесорів і всяку іншу потолоч...
у жодному випадку не хотів Вас образити
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Додано: Чет 12 гру, 2019 10:28
є негативний досвід щодо асвабадітєлєй та їх нащадків у Львові
як щодо відношення до будинку/співмешкання у ньому так і до до державності/мови та фапання на кучмів/проффесорів і всяку іншу потолоч...
у жодному випадку не хотів Вас образити
Додано: Чет 12 гру, 2019 11:06
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
В нашому будинку є тільки одна жінка яка реально моглаб підійти під ваш опис. Але і до неї в мене знайшовся підхід. А вцілому народ нормальний і тихий. Голова нашого ОСББ - брат відомого шихіста Романишина. Живуть тут все своє життя.
Але проблеми є всюди і ви напевно знаєте якого рівня дискусії бувають в чатах новобудов. Де машини преміум класу, а за комуналь не платять роками і на поточні ремонти не скидаються.
В моєму будинку, якби я мав грошей трохи більше, багато чого зробив би власним коштом і якби хтось пікнув що щось не так, навіть не звернув би увагу. Бо реально по великому рахунку ніхто не буде воювати з вами коли ви щось робите на корить будинку. А коли хтось ще скидається грошима, то вже є декілька точок сили і відповідно можливий конфлікт. Тому якщо хтось з реальними грошима купить мою квартиру йому буде де розгорнутись.
Додано: Чет 12 гру, 2019 11:14
fis
.. нагадайте - чому/для чого хочете продати, якщо Вам там ВСЕ підходить?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 12 гру, 2019 11:16
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Питання даху винесу окремо.
Він в нас ще не в найгіршому стані і перектити нормально не сильно дорого. Особливо якщо не весь робити під фальц.
Але я перферціоніст трохи і робив би все під фальц і з нержайвійки. Власне така покрівля на добудованій кімнаті.
Братися за дах є сенс коли можна його зразу підняти трохи, щоб у майбутньому або ще одну квартиру там зробити або розширити існуючу. Тому просто перекривати по новому щоб потім ламати жаба дусить.
Додано: Чет 12 гру, 2019 11:17
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:18
Тою вуличкою народ починає тягнучку на Суворова (перепрошую Сахарова) об'їзджати.
Додано: Чет 12 гру, 2019 16:22
Велика Британія на Шевченка від Ріелу...
лютий і безжальний треш
мотався сьогодні по Левандівці із виїздом на Шевченка і далі униз в центр
це треба відчути особисто
дороги, корки... і збоку на Левандівській трохи далі моста Ріел будує: Моя персональна. Європа. ЖК Шенген – новий житловий комплекс, що відповідає європейським стандартам. Сучасна архітектура та зручне планування з одного боку величавий вигляд на колії та міст, з другого на Янівський цвинтар.
Уявляю собі як мешканці цієї "персональної єВропи" будуть туди потрапляти і звідтам виїжджати
Додано: Чет 12 гру, 2019 17:10
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
в бюджеті 200к вже можливо знайти (не часто, але можливо) котеджі в межах міста, з невеличким двором, і площею майже в двічі вищою
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