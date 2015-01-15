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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 454455456457
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:28

  fis написав:Дах поки що копійки. Сусіди різні. Ну от я нащадок кацапів асвабадітєлєй і що?


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є негативний досвід щодо асвабадітєлєй та їх нащадків у Львові
як щодо відношення до будинку/співмешкання у ньому так і до до державності/мови та фапання на кучмів/проффесорів і всяку іншу потолоч...

у жодному випадку не хотів Вас образити
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

В нашому будинку є тільки одна жінка яка реально моглаб підійти під ваш опис. Але і до неї в мене знайшовся підхід. А вцілому народ нормальний і тихий. Голова нашого ОСББ - брат відомого шихіста Романишина. Живуть тут все своє життя.
Але проблеми є всюди і ви напевно знаєте якого рівня дискусії бувають в чатах новобудов. Де машини преміум класу, а за комуналь не платять роками і на поточні ремонти не скидаються.
В моєму будинку, якби я мав грошей трохи більше, багато чого зробив би власним коштом і якби хтось пікнув що щось не так, навіть не звернув би увагу. Бо реально по великому рахунку ніхто не буде воювати з вами коли ви щось робите на корить будинку. А коли хтось ще скидається грошима, то вже є декілька точок сили і відповідно можливий конфлікт. Тому якщо хтось з реальними грошима купить мою квартиру йому буде де розгорнутись.
fis
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:14

fis
.. нагадайте - чому/для чого хочете продати, якщо Вам там ВСЕ підходить? :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:16

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Питання даху винесу окремо.
Він в нас ще не в найгіршому стані і перектити нормально не сильно дорого. Особливо якщо не весь робити під фальц.
Але я перферціоніст трохи і робив би все під фальц і з нержайвійки. Власне така покрівля на добудованій кімнаті.
Братися за дах є сенс коли можна його зразу підняти трохи, щоб у майбутньому або ще одну квартиру там зробити або розширити існуючу. Тому просто перекривати по новому щоб потім ламати жаба дусить.
fis
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:17

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:fis
.. нагадайте - чому/для чого хочете продати, якщо Вам там ВСЕ підходить?

Я не маю фінансової можливості зробити те, що хочу.
fis
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:18

Тою вуличкою народ починає тягнучку на Суворова (перепрошую Сахарова) об'їзджати.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:22

Велика Британія на Шевченка від Ріелу...

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення


лютий і безжальний треш :shock:
мотався сьогодні по Левандівці із виїздом на Шевченка і далі униз в центр
це треба відчути особисто :lol:
дороги, корки... і збоку на Левандівській трохи далі моста Ріел будує: Моя персональна. Європа. ЖК Шенген – новий житловий комплекс, що відповідає європейським стандартам. Сучасна архітектура та зручне планування :lol: з одного боку величавий вигляд на колії та міст, з другого на Янівський цвинтар.
Уявляю собі як мешканці цієї "персональної єВропи" будуть туди потрапляти і звідтам виїжджати :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Coder написав:Хотів дописати, що за $200К (та й, навіть, за $150К) у Вас багато сильних конкурентів, і скинути декілька посилань, але щойно переглянув - майже нічого немає в продажі, все повигрібали (ще 2-3 місяці тому 5-7 варіантів точно знайшов би). З цікавих варіантів, хіба що:

в бюджеті 200к вже можливо знайти (не часто, але можливо) котеджі в межах міста, з невеличким двором, і площею майже в двічі вищою
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:22

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Bolt написав:Тою вуличкою народ починає тягнучку на Суворова (перепрошую Сахарова) об'їзджати.

Це лише зранку і не так шоб дуже наполягало але ми з сусідами вже думаємо про лежачі поліцейські.


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fis
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:35

  fis написав:
Bolt написав:Тою вуличкою народ починає тягнучку на Суворова (перепрошую Сахарова) об'їзджати.

Це лише зранку і не так шоб дуже наполягало але ми з сусідами вже думаємо про лежачі поліцейські.


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проїзні машини зроблять Вам пекло, щось подібне мені розказували мешканці Великої Британії, через їх жк гасали машини, переїжджаючи з Шевченка на Гороцьку аби не стояти у корках. Закрили блоками.
Гарний варіант — поставити на виїзді та заїзді шлагбаум, але потрібна згода мешканців вулиці та погодження в поліції. Таким чином збережете вулицю та свій затишок.
jump
 
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