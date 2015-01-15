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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 03:47
Щодня думаю стоячи в тянучці на Сахарова , що коли будували трамвай ,не могли його на два метри далі в гору врити, щоб Сахарова на полосу ширше зробтит, натомість при*** біля трамдепо зробили острівець безпеки, через який тільки ускладнюєтья рух.
Біля Фаміліі на Кульпі свтлофори поставили , там і так ж***,а то буде ж*** в кубі.Зрозумв, чому ті сфітлофори всюда тикають, прочитав що встановленя тих двох світлофрів коштувало 1400 000 грн. О_0 Вчора їхав по кн.Ольги робітники малювали фарбою зебру на переході , хоча було видно , що стара ще була в хорошому стані.Краще б думали як міст над В.Великого розширити, щоб можна транспорт по ньому можна було пустити, щоб не стояти в тянучці на кільці.Але не з нашим мером
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Bolt
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:33
Bolt написав:
Щодня думаю стоячи в тянучці на Сахарова , що коли будували трамвай ,не могли його на два метри далі в гору врити, щоб Сахарова на полосу ширше зробтит, натомість при*** біля трамдепо зробили острівець безпеки, через який тільки ускладнюєтья рух.
Біля Фаміліі на Кульпі свтлофори поставили , там і так ж***,а то буде ж*** в кубі.Зрозумв, чому ті сфітлофори всюда тикають, прочитав що встановленя тих двох світлофрів коштувало 1400 000 грн. О_0 Вчора їхав по кн.Ольги робітники малювали фарбою зебру на переході , хоча було видно , що стара ще була в хорошому стані.Краще б думали як міст над В.Великого розширити, щоб можна транспорт по ньому можна було пустити, щоб не стояти в тянучці на кільці.Але не з нашим мером
ці недолугі "острівці безпеки" уже натицяли десятками і усюди вони лише спотворили нормальний дорожній рух та звузили і без того непроїзні львівські дороги. Але в купі з натикуванням усюди світлофорів - це дуже гарне розкраданням міської казни під соусом "благоустрою"
дрійцьові на 2-гу віллу в гІшпанії треба збирати
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jump
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