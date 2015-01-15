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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 455456457458
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 03:47

Щодня думаю стоячи в тянучці на Сахарова , що коли будували трамвай ,не могли його на два метри далі в гору врити, щоб Сахарова на полосу ширше зробтит, натомість при*** біля трамдепо зробили острівець безпеки, через який тільки ускладнюєтья рух.
Біля Фаміліі на Кульпі свтлофори поставили , там і так ж***,а то буде ж*** в кубі.Зрозумв, чому ті сфітлофори всюда тикають, прочитав що встановленя тих двох світлофрів коштувало 1400 000 грн. О_0 Вчора їхав по кн.Ольги робітники малювали фарбою зебру на переході , хоча було видно , що стара ще була в хорошому стані.Краще б думали як міст над В.Великого розширити, щоб можна транспорт по ньому можна було пустити, щоб не стояти в тянучці на кільці.Але не з нашим мером :(
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:33

  Bolt написав:Щодня думаю стоячи в тянучці на Сахарова , що коли будували трамвай ,не могли його на два метри далі в гору врити, щоб Сахарова на полосу ширше зробтит, натомість при*** біля трамдепо зробили острівець безпеки, через який тільки ускладнюєтья рух.
Біля Фаміліі на Кульпі свтлофори поставили , там і так ж***,а то буде ж*** в кубі.Зрозумв, чому ті сфітлофори всюда тикають, прочитав що встановленя тих двох світлофрів коштувало 1400 000 грн. О_0 Вчора їхав по кн.Ольги робітники малювали фарбою зебру на переході , хоча було видно , що стара ще була в хорошому стані.Краще б думали як міст над В.Великого розширити, щоб можна транспорт по ньому можна було пустити, щоб не стояти в тянучці на кільці.Але не з нашим мером :(


ці недолугі "острівці безпеки" уже натицяли десятками і усюди вони лише спотворили нормальний дорожній рух та звузили і без того непроїзні львівські дороги. Але в купі з натикуванням усюди світлофорів - це дуже гарне розкраданням міської казни під соусом "благоустрою" :wink:
дрійцьові на 2-гу віллу в гІшпанії треба збирати 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:44

... перенесу це сюди.....

  dinozavrik написав:
  Долярчик написав:
  dinozavrik написав:Новобудови в продаються в гривні, розтермінуванн теж в гривні - якщо дальше мінфін так позичатиме гроші - то вартість з "фундаменту" стане більша ніж купити вже здану в валюті

... ну от і я кажу - може тим, хто планував купити цієї зими собі квартиру в новобудові, варто звернути увагу на вторинку?
- чи там вже теж ріст?

в валюті ціна та сама на вторинці що і була, по знайомих бачу - що просто взяли паузу в квартирному питанні

... то, забудовники, зараз мають волося рвати у труднодоступних місцях :mrgreen: або....... або ЗНИЖУВАТИ ЦІНИ!!! :evil:
- це ж їм не вихід, чекати ракети, яка найближчим часом лише ремонтує двигун... :mrgreen:

- то що робити забудовникам?
- призупиняти/уповільнювати будови? + запроваджувати Новорічні акції?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:17

  Долярчик написав:... то, забудовники, зараз мають волося рвати у труднодоступних місцях :mrgreen: або....... або ЗНИЖУВАТИ ЦІНИ!!! :evil:
- це ж їм не вихід, чекати ракети, яка найближчим часом лише ремонтує двигун... :mrgreen:

- то що робити забудовникам?
- призупиняти/уповільнювати будови? + запроваджувати Новорічні акції?

Номинально цены снижать будут уже вообще в крайнем случае. Т.к. это публично подвергает сомнению "аксиому" БУИТ.ТОКА.ДАРАЖАТЬ

А до этого будут использовать все инструменты "стимуляции"
1. Акции, скидки в разных вариациях
2. Удлинение рассрочек, кредитов
3. Индивидуальное предложение скидок, типа "только здесь, и только сейчас, и только для Вас", возможен индивидуальный обзвон интересантов, то "только чтоб никто не знал о снижении цены"
4.Удешевление строительства, замедление темпов строительства до нуля

На вторичке скорее всего аналогично не будут номинально снижать цену, но будут более сговорчивы на торгах
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:38

Вкладчик1234
... можливо, забудовники хочуть дотягнути своїми високими цінами до запровадження іпотеки під 12%, а там вже знову можна ціну відправляти в космос! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 455456457458
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