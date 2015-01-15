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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:08
dinozavrik написав:
гуляти серед натовпу туристів з коляскою
Центр в моєму розумінні не обмежується прощею Ринок і проспектом Свободи.
От в мене 2є малих дітей. Коляска це лише пару років. Молодша 2,5 роки ходить на 4й поверх вже сама. Коляску просто лишали внизу або в багажнику машини коли біля під'їзду стояля. Проблем з тим не було. І коли ти молодий, то це взагалі не проблема з тими поверхами. Весь довоєний Львів це 3-5 поверхів. 4 в більшості.
І я повторюю - є різні локації. Я своєю задоволений на всі 100, тому і ціную так як ціную.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:16
Про поганий центр здебільшого пишуть ті, у кого немає бабла на нерухомість там. Це аскісома, з якою звичайно що будуть сперечатись а то й примовляти що вже встигли пожити в центрі, продати квартиру і купити десь на відшибі міста.
На площі ринок жити дійсно може не дуже приємно, там краще здавати нерухомість і отримувати хороший заробіток. Але ж центр є різний. Район кастелівки це прицентральний район з аурою історичного міста. Це піший доступ до садочків, шкіл, університетів, туристичного центру, безлічі магазинів і послуг, парків, транспорту в усі напрямки. 5-10-15 хвилин на все. В дощ, сніг, спеку, мороз. Це не якась ЖК Фамілія, де тільки виїхати на ВВ - це 10-15 хвилин автомобільного пекла. Більше там робити й так нема чого. Тощо
Спальник, натомість, хороший лише для проживання, аж ніяк не життя.
Та й з точки зору дітей, гарна аура формує хороший світогляд. 15-25-поверхові коробки взагалі погано впливають на розвиток психіки, адже вісдутній зв'язок з середовищем, натомість є персональна клітка в гуртожитку.
Якби все було так погано, як пишуть більшість тих, хто може собі дозволити лише відшиб - центр падав би в ціні і був би ще й дешевший. Ага.
Востаннє редагувалось kozlodoev
в П'ят 13 гру, 2019 16:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:19
kozlodoev написав:
Про поганий центр здебільшого пишуть ті, у кого немає бабла на нерухомість там. Це аскісома, з якою звичайно що будуть сперечатись а то й примовляти що вже встигли пожити в центрі, продати квартиру і купити десь на відшибі міста.
У вас тільки крайності самі, Львів це не тільки центр та далекі спальні райони.
і Кастелівка - це бижній центр, ближній центр як на мене саме оптимальне розташування, а також Єфремова, Коновальця, Чупринки - але це не центр
В загальному - найбільш комфортно жити там де зручне добирання до роботи/школи і т.д
Востаннє редагувалось dinozavrik
в П'ят 13 гру, 2019 16:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:21
dinozavrik
Так я і не сперечаюсь що це центр. Це прицентральний район з пішим доступом до центру. Він має всі ті плюси центру, за виключенням більгшості мінусів. Ці райони певною мірою є кращими за центр. Тому вони були дорогими, є дорогими і будуть ще дорожчими. Всі ці Єфремова, Коновальця тощо. Ви ж праві, дехто просто прирівнює ці райони до туристичного центру і стверджує що вони погані. Ага
У вас тільки крайності самі, Львів це не тільки центр та далекі спальні райони.
і Кастелівка - це бижній центр, ближній центр як на мене саме оптимальне розташування, а також Єфремова, Коновальця, Чупринки - але це не центр
Та я ж про те саме написав, читати до кінця треба )))
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:29
kozlodoev написав:dinozavrik
Так я і не сперечаюсь що це центр. Це прицентральний район з пішим доступом до центру. Він має всі ті плюси центру, за виключенням більгшості мінусів. Ці райони певною мірою є кращими за центр. Тому вони були дорогими, є дорогими і будуть ще дорожчими. Всі ці Єфремова, Коновальця тощо. Ви ж праві, дехто просто прирівнює ці райони до туристичного центру і стверджує що вони погані. Ага
У вас тільки крайності самі, Львів це не тільки центр та далекі спальні райони.
і Кастелівка - це бижній центр, ближній центр як на мене саме оптимальне розташування, а також Єфремова, Коновальця, Чупринки - але це не центр
Та я ж про те саме написав, читати до кінця треба )))
не правильно зрозумів
для мене - центр - туристичний з дуууже рідкісними виключенями, ближній центр - житло для себе (під оренду економічно не дуже вигідно), спальній райони - бюджетне житло
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:37
Ближній центр під оренду теж нормально. Спальники швидко забудовуються і починають конкурувати самі з собою. Вищезгадана Добра Оселя - гетто взаємоконкуренції з 2000 квартир. Для комфортного життя не придатна взагалі, для оренди - теж під питанням, адже там жахливий район і погане місце, ще й на незручній височині. Оренда в таких мурашниках просяде у ціні завдяки всім бажаючим здавати в оренду. Продавани з радістю набудуть ще з пів-сотні таких гетто.
Ближній центр можливо має дещо меншу прибутковість по оренді, але це компенсується здорожчанням нерухомості як активу вцілому. На відміну від спальників. Ближній центр дійде до докризових 3к і більше. Спальники і термітники вже по 1000 баксів виглядають непривабливим вкладенням. 800 - це їх стеля
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kozlodoev
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:51
Років десять, поки не побудувався, жив на Свенціцького.Теж є тераса , що правда не як у пана fis-a над приміщенням , а на клаптику землі , що примикає до балкону квартири.Будинку десь коло 115 років.Трое сусідів продали квартири, і виїхали .Ніхто не признався за скільки.Хоча спираючись на деякі непрямі дані , припускаю , що десь по штуці за метр.Жити там було добре ,поки не відкрили міст на Психів.Зара постійні корки , загазованність(хоча між вулицею і будинком десь 10-12 м)Припаркуватись на протязі дня практично не можливо.Подвір'я є .Але паркувати там трохи небезпечно, бо декілька старих дере в з яких падають гілки(сусіду розбило скло в авто)Сусідка не дає спиляти.Так, що вважаю що найкраще жити за містом при умові , щ о діти не вчатся в школі, щоб не возити.(хоча чув ,що в Наваріі непогана школа) і є пасивний дохід, щоб в той довбаний Львів далі Ашана не заїзджати.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:15
Bolt написав:
Так, що вважаю що найкраще жити за містом при умові , щ о діти не вчатся в школі, щоб не возити.(хоча чув ,що в Наваріі непогана школа) і є пасивний дохід, щоб в той довбаний Львів далі Ашана не заїзджати.
уже місяць не був у центрі Усе намагаємось із дружиною туди піти погуляти, випити кави, але як згадаємо, що там уже наставили на стометрівці та Ринку довкола ратуші ті псячі буди із гидотним шмурдяком, ковбасами та дешевою цуйкою, що там уже бродять бухі святкувальники, немає де приткнути автівки - пропадає будь-яке бажання. Краще вже на Погулянку/Стрийський парк.
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