Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:16

Про поганий центр здебільшого пишуть ті, у кого немає бабла на нерухомість там. Це аскісома, з якою звичайно що будуть сперечатись а то й примовляти що вже встигли пожити в центрі, продати квартиру і купити десь на відшибі міста.



На площі ринок жити дійсно може не дуже приємно, там краще здавати нерухомість і отримувати хороший заробіток. Але ж центр є різний. Район кастелівки це прицентральний район з аурою історичного міста. Це піший доступ до садочків, шкіл, університетів, туристичного центру, безлічі магазинів і послуг, парків, транспорту в усі напрямки. 5-10-15 хвилин на все. В дощ, сніг, спеку, мороз. Це не якась ЖК Фамілія, де тільки виїхати на ВВ - це 10-15 хвилин автомобільного пекла. Більше там робити й так нема чого. Тощо



Спальник, натомість, хороший лише для проживання, аж ніяк не життя.



Та й з точки зору дітей, гарна аура формує хороший світогляд. 15-25-поверхові коробки взагалі погано впливають на розвиток психіки, адже вісдутній зв'язок з середовищем, натомість є персональна клітка в гуртожитку.



Якби все було так погано, як пишуть більшість тих, хто може собі дозволити лише відшиб - центр падав би в ціні і був би ще й дешевший. Ага.